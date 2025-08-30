Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Aug 2025 7:50 AM IST
    30 Aug 2025 7:50 AM IST

    കേ​ളി ടി.​എ​സ്.​ടി ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; ര​ത്‌​ന​ഗി​രി റോ​യ​ൽ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    റി​യാ​ദി​ൽ കേ​ളി ടി.​എ​സ്.​ടി ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ര​ത്‌​ന​ഗി​രി റോ​യ​ൽ​സ് ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സു​ലൈ ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത് ടി.​എ​സ്.​ടി ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ര​ത്‌​ന​ഗി​രി റോ​യ​ൽ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ഒ​രു മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 14 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ സി.​സി​യെ ഏ​ഴ്‌ റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് ര​ത്‌​ന​ഗി​രി റോ​യ​ൽ​സ് കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ​ത്. അ​വ​സാ​ന പ​ന്തു​വ​രെ അ​ത്യ​ന്തം ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഓ​രോ നി​മി​ഷ​ത്തി​ലും ജ​യ​പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റി മ​റ​ിഞ്ഞു. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റു ചെ​യ്ത ര​ത്ന​ഗി​രി റോ​യ​ൽ​സ് പ​ത്ത് ഓ​വ​റി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ 98 റ​ൺ​സി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ സി.​സി​ക്ക് 10 ഓ​വ​റി​ൽ ഏ​ഴു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 91 റ​ൺ​സ് മാ​ത്ര​മേ എ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു​ള്ളൂ. ടെ​ക്സാ ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം, കാ​ണി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും ടീം ​പി​ന്തു​ണ കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.നേ​ര​ത്തേ ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ സി.​സി റോ​ക്‌​സ്‌​റ്റാ​ർ​സി​നേ​യും , ര​ത്‌​ന​ഗി​രി ഉ​സ്താ​ദ് ഇ​ല​വ​നെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്.

    സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ് കേ​ളി മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗ​വും സു​ലൈ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ കാ​ഹിം ചേ​ളാ​രി, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മ​ധു പ​ട്ടാ​മ്പി, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജോ​ർ​ജ്, എം.​കെ ഫു​ഡ്സ് ഉ​ട​മ റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, ഉ​സ്താ​ദ് ഹോ​ട്ട​ൽ എം.​ഡി അ​ഷ​റ​ഫ്, സു​ലൈ ഏ​രി​യ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗോ​പി​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റീ​ജേ​ഷ് ര​യ​രോ​ത്ത് മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ്ടി​യും, ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സ് കാ​ഹിം ചേ​ളാ​രി​യും മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റ് ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ന​ൽ​കി. റ​ണ്ണേ​ഴ്സ​പ്പി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി സ്പോ​ർ​ട്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​വാ​ദ് പ​രി​യാ​ട്ട്, ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സ് എം.​കെ ഫു​ഡ്സ് എം.​ഡി റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രും ന​ൽ​കി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നും മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​നു​മാ​യി ജു​നേ​ദ് (ര​ത്ന​ഗി​രി റോ​യ​ൽ​സ്) , മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​റാ​യി തൗ​ഫീ​ഖ് (ര​ത്ന​ഗി​രി റോ​യ​ൽ​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ഹാ​രി​സ് ത​വാ​രി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ൽ​ഫ​റോ​സ് വാ​ദ്ക്ക​റി​ന് ഇ​സ്മാ​യി​ലും, സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​രാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജു​നേ​ദ് (ര​ത്ന​ഗി​രി ), ടി.​സി സി​യ (ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ സി.​സി) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഗോ​പി​നാ​ഥ്, കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​രും ന​ൽ​കി. ഷെ​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, സു​ൽ​ത്താ​ൻ നി​സാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖൈ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​ർ​ഫാ​ത് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​റി​ന്റെ ത​ത്സ​മ​യ ക​മ​ന്റ​റി കാ​ണി​ക​ളി​ലും ക​ളി​ക്കാ​രി​ലും ആ​വേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തി.

    കേ​ളി സു​ലൈ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ഹാ​ഷിം കു​ന്നു​ത്ത​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​റ​ഫ് ബാ​ബ്‌​തൈ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ളി സു​ലൈ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഗോ​പി​നാ​ഥ്, പ്ര​കാ​ശ​ൻ, അ​യ്യൂ​ബ്ഖാ​ൻ, കൃ​ഷ്ണ​ൻ കു​ട്ടി, വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, ഷ​മീ​ർ പ​റ​മ്പ​ടി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ന​വാ​സ്, ഷ​മീ​ർ ഖാ​ൻ, സ​ത്യ​പ്ര​മോ​ദ്, സു​ബൈ​ർ ഹാ​രി​സ്, ജോ​സ്, അ​ശോ​ക​ൻ ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, സം​സീ​ർ, നാ​സ​ർ, രാ​ഗേ​ഷ് മ​ലാ​സ്, ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

