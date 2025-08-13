Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകേ​ളി ടി.​എ​സ്.​ടി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:11 AM IST

    കേ​ളി ടി.​എ​സ്.​ടി ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന്

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ളി ടി.​എ​സ്.​ടി ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന്
    cancel
    camera_alt

    കേ​ളി ടി.​എ​സ്.​ടി ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​യാ​ൾ​ക്ക് നാ​സ​ർ കാ​ര​ക്കു​ന്ന് ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ​റി​യാ​ദ്: ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് കേ​ളി സു​ലൈ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് ‘കേ​ളി ടി.​എ​സ്.​ടി ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15-ന് ​ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വി​വി​ധ ക​ല, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. സു​ലൈ എം.​സി.​എ, ടെ​ക്നോ​മാ​ക്ക് ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കി​ങ്‌​സ് - മ​ലാ​സ്, ര​ത്‌​ന​ഗി​രി റോ​യ​ൽ​സി​നേ​യും, ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​സ്താ​ദ് ഇ​ല​വ​ൻ, റി​യാ​ദ് വാ​രി​യേ​ഴ്സി​നേ​യും, മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ, ഐ.​ടി.​എ​ല്ലി​നേ​യും, നാ​ലാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റോ​ക്ക്സ്റ്റാ​ർ​സ് സി.​സി, റി​ബെ​ൽ​സ് റി​യാ​ദി​നെ​യും നേ​രി​ടും.ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം വാ​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഐ.​ടി.​എ​ൽ, പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് റി​യാ​ദി​നെ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റി​നും, റോ​ക്ക്സ്റ്റാ​ർ​സ് സി.​സി, ഒ​ല​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ്ബി​നെ ആ​റു വി​ക്ക​റ്റി​നും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഐ.​ടി.​എ​ലി​ന്റെ മു​സ്ത​ഫ ക​ല​ന്ദ​ർ, റോ​ക്ക്സ്റ്റാ​ർ​സി​ന്റെ ഇ​മ്രാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​രാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കേ​ളി സു​ലൈ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം നാ​സ​ർ കാ​ര​ക്കു​ന്നും, കേ​ന്ദ്ര സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​വാ​ദ് പ​രി​യാ​ട്ടും മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റീ​ജേ​ഷ് ര​യ​രോ​ത്ത് മ​ത്സ​ര ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം റി​യാ​സ് പ​ള്ളാ​ട്ട്, തോ​യ്ബ്, രാ​ഗേ​ഷ്, അ​ഭി​ലാ​ഷ്, സു​ലൈ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഗോ​പി​നാ​ഥ്, കൃ​ഷ്ണ​ൻ കു​ട്ടി, സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ന​വാ​സ്, പ്ര​കാ​ശ​ൻ, സ​ത്യ​പ്ര​മോ​ദ്, ഹാ​രി​സ്, ജോ​സ്, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, സം​സീ​ർ, നാ​സ​ർ, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കേ​ളി സു​ലൈ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​ഷിം കു​ന്നു​ത​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:August 15cricket tournamentQuarter finalsSaudi Arabian News
    News Summary - TST Cup Cricket Tournament Quarter Finals to be held on August 15
    Similar News
    Next Story
    X