    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 9:52 AM IST

    വി​ശ്വാ​സം നി​ർ​ഭ​യ​ത്വം നൽകും-അ​ലി ശാ​ക്കി​ർ മു​ണ്ടേ​രി

    വി​ശ്വാ​സം നി​ർ​ഭ​യ​ത്വം നൽകും-അ​ലി ശാ​ക്കി​ർ മു​ണ്ടേ​രി
    യാംബുവിൽ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ലി ശാ​ക്കി​ർ മു​ണ്ടേ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    യാം​ബു: നി​ർ​ഭ​യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നേ​ർ​വ​ഴി പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജീ​വി​ത വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഇ​സ്‌​ലാ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ൽ മാ​ത്രം പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക്ക് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ​യും ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശ​ക്‌​തി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നും ചു​ങ്ക​ത്ത​റ ന​ജാ​ത്തു​ൽ അ​നാം അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലു​മാ​യ അ​ലി ശാ​ക്കി​ർ മു​ണ്ടേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യാം​ബു റോ​യ​ൽ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റും ആ​ർ.​സി ദ​അ​വ സെ​ന്റ​റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ‘ലാ​ഇ​ലാ​ഹ ഇ​ല്ല​ല്ലാ​ഹ് ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ർ​ഭ​യ​ത്വം’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    റോ​യ​ൽ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് ഒ​ന്നി​ലെ ദ​അ​വാ സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ർ.​സി ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​യി​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ദ​അ​വ സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സു​ല്ല​മി സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ‘അ​ഹ്‌​ലു​സു​ന്ന വ​ൽ ജ​മാ​അഃ' എ​ന്ന പു​സ്‌​ത​ക​ത്തെ ആ​സ്‌​പ​ദ​മാ​ക്കി ആ​ർ.​സി ദ​അ​വ സെൻറ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ക്വി​സ് മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ ചാ​ലി​യ​ത്തി​ന് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ കോ​പ്പി ന​ൽ​കി അ​ലി ശാ​ക്കി​ർ മു​ണ്ടേ​രി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ആ​ർ.​സി ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​യാ​സ് കോ​ട്ട​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വാ​ഗ​ത​വും യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് വേ​ങ്ങ​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Trust will give you fearlessness - Ali Shakir Munderi
