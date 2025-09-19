Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 9:43 AM IST

    ട്രോ​ഫി അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​ന​വും ഫി​ക്സ്ച​ർ റി​ലീ​സി​ങ്ങും

    ട്രോ​ഫി അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​ന​വും ഫി​ക്സ്ച​ർ റി​ലീ​സി​ങ്ങും
    ട്രോ​ഫി​ക​ൾ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ട്രോ​ഫി അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​ന​വും ഫി​ക്സ്ച​ർ റി​ലീ​സി​ങ്ങും വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​യു​ടെ സാ​നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ, ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ, വി​വി​ധ കെ.​എം.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജെ.​എ​ൻ.​എ​ച്ച് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.




    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബാ​വ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബേ​ബി നീ​ലാ​മ്പ്ര, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം മ​മ്പാ​ട്, നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ, ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കെ.​ടി.​എ മു​നീ​ർ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, സി.​കെ.​എ റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ, സി.​എ​ച്ച് ബ​ഷീ​ർ, സ​ക്ക​റി​യ ആ​റ​ളം, സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രാ​യ സി​ബി​ൽ എ.​ബി.​സി കാ​ർ​ഗോ, മു​സ്ത​ഫ മൂ​പ്ര വി​ജ​യ് മ​സാ​ല, സു​നീ​ർ അ​ൽ അ​ർ​കാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സി​ച്ചു. വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളോ​ടെ കു​രു​ന്നു​ക​ൾ സ്റ്റേ​ജി​ലെ​ത്തി​ച്ച ട്രോ​ഫി​ക​ൾ സ​ദ​സ്സി​ന്റെ ഹ​ർ​ഷാ​വ​ര​ത്തോ​ടെ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്‌​തു. സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഫി​ക്സ്ച​ർ റി​ലീ​സി​ങ്ങി​ന് ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ഞാ​റ​ക്കോ​ട​ൻ, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി, അ​ബു ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, ഫ​ത്താ​ഹ് താ​നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഷ്‌​റ​ഫ് താ​ഴേ​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല ടീം, ​കെ.​എം.​സി.​സി തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സൗ​ത്ത് സോ​ൺ ടീ​മു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. തു​ട​ർ​ന്ന് ക്ല​ബ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ടീം ​അ​ൽ​അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്, ഫൈ​സ​ലി​യ എ​ഫ്.​സി യു​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കും. അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബി​റ്റ്ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി, എ​ൻ​കം​ഫെ​ർ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കും.

    TAGS:Saudi NewsFixture releasegulf news malayalam
    X