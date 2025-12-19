Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Dec 2025 10:18 AM IST
    19 Dec 2025 10:18 AM IST

    ട്രോ​ഫി ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും

    യാം​ബു പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​നം

    Listen to this Article

    യാം​ബു: യാം​ബു സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സ് ഡി​സം​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യു.​ഐ.​സി യാം​ബു പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് (വൈ.​പി.​എ​ൽ) ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ട്രോ​ഫി ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    യാം​ബു റാ​ഡി​സ​ൺ ബ്ലൂ ​ഹോ​ട്ട​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യാം​ബു​വി​ലെ കാ​യി​ക, ബി​സി​ന​സ്, മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. യാം​ബു ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മ​സ്ഹ​ർ ഖാ​ൻ, വൈ.​പി.​എ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൽ ജ​സാം അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ൽ സ​ജാം അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷ​ഹീ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, ശി​വാ​ന​ന്ദ് (യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി) എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ട്രോ​ഫി ലോ​ഞ്ചി​ങ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കാ​ഞ്ഞി​ര​ങ്ങാ​ട​ൻ (അ​റാ​ട്കോ), ഹാ​ഷി​ഫ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ (അ​ക്നെ​സ്), ന​ജീ​ബ് ഖാ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം (പ്ലം​ബ് ഹ​ബ്), ഫി​റോ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി (പെ​പ്പ​ർ പാ​ല​സ്), സ​ർ​ഫാ​സ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ (യാ​ക്ക), സി.​പി ബാ​ബു​ക്കു​ട്ട​ൻ (റ​ദ് വ ​ഗ​ൾ​ഫ്), മു​ബ​ഷി​ർ (മാ​ദ ജി​പ്സം), സു​നീ​ർ ഖാ​ൻ (അ​റാ​ട്കോ), റി​സ്‌​വാ​ൻ (എ​ച്ച്.​കെ.​സി), നി​യാ​സ് യൂ​സു​ഫ് (മീ​ഡി​യ​വ​ൺ), അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ് (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം) എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ൻ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 25, 26, 27 തി​യ്യ​തി​ക​ളി​ൽ യാം​ബു അ​ൽ സി​നാ​യി​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ പ​ത്ത് ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

