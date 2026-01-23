Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 7:59 AM IST

    ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ 5; സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ടി​ന് കി​രീ​ടം

    ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ 5; സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ടി​ന് കി​രീ​ടം
    സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ചാ​മ്പ്യ​ൻ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ദ​മ്മാം: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ൾ കാ​ത്തി​രു​ന്ന ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് (ടി.​പി.​എ​ൽ) സീ​സ​ൺ 5-ൽ ​സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ദ​മ്മാ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​ആ​ർ 3 റോ​ക്കേ​ഴ്സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ദ​മ്മാ​മി​ലെ എ​ട്ട് പ്ര​മു​ഖ ക്ല​ബു​ക​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെന്റിൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. ഫൈ​ന​ലി​ൽ മി​ക​ച്ച പോ​രാ​ട്ടം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച എം.​ആ​ർ 3 റോ​ക്കേ​ഴ്സ് റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പാ​യ​പ്പോ​ൾ, ഇ​ഹാ​ൻ അ​ൽ അ​റേ​ബ്യ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ടൂ​ർ​ണ​മെന്റി​ലു​ട​നീ​ളം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച രാ​ജേ​ഷ്​ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​സീ​രീ​സ്, അ​ലി അ​ൻ​സാ​ർ​ മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​ൻ, വി​ഷ്ണു​ മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​ർ പു​ര​സ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. യൂ​സ​ുഫ്, ഷം​നാ​ദ്, അ​ജീ​ബ്, ഷി​ബി​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഷി​ബി ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെന്റ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ റെ​ഞ്ജു രാ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ, സ​ന്തോ​ഷ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന​ു.മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി അ​ൽ അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:premier leaguetrivandrumSaudi Newschampions
    News Summary - Trivandrum Premier League Season 5; Strikers Nedumangad crowned champions
