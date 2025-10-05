Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightട്രി​പ' വ​നി​താ സം​ഘം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:52 AM IST

    ട്രി​പ' വ​നി​താ സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ട്രി​പ വ​നി​താ സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ട്രി​പ) വ​നി​ത വി​ങ്ങി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യും പൊ​തു​യോ​ഗ​വും ന​ട​ന്നു. പു​തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ണ്ടാ​യി സ​ജ്നി താ​ജി​നെ​യും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ടാ​യി മി​നി ന​ഹാ​സി​നെ​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി കീ​ർ​ത്തി ബി​നൂ​പി​നെ​യും, ജോ​യി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി റൂ​ണ ഷി​യാ​സി​നെ​യും ട്ര​ഷ​റാ​യി ഷി​നു നാ​സ​റി​നെ​യും, ജോ​യി​ൻ ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി ജ​മീ​ല ഹ​മീ​ദി​നെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് വ​നി​ത വി​ങ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ രാ​ജി അ​രു​ൺ, ദേ​വി ര​ഞ്ജു, ജെ​സ്സി നി​സ്സാം നി​മ്മി സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Office BearersSaudi Arabia NewsWomen's AssociationThiruvananthapuram Pravasi association
    News Summary - Tripa Women's Association office bearers
    Similar News
    Next Story
    X