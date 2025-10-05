Begin typing your search above and press return to search.
5 Oct 2025 10:52 AM IST
5 Oct 2025 10:52 AM IST
ട്രിപ' വനിതാ സംഘം ഭാരവാഹികൾtext_fields
ദമ്മാം: തിരുവനന്തപുരം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (ട്രിപ) വനിത വിങ്ങിന്റെ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡിയും പൊതുയോഗവും നടന്നു. പുതിയ പ്രസിഡണ്ടായി സജ്നി താജിനെയും വൈസ് പ്രസിഡണ്ടായി മിനി നഹാസിനെയും സെക്രട്ടറിയായി കീർത്തി ബിനൂപിനെയും, ജോയിൻ സെക്രട്ടറിയായി റൂണ ഷിയാസിനെയും ട്രഷറായി ഷിനു നാസറിനെയും, ജോയിൻ ട്രഷററായി ജമീല ഹമീദിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾക്ക് വനിത വിങ് നേതാക്കളായ രാജി അരുൺ, ദേവി രഞ്ജു, ജെസ്സി നിസ്സാം നിമ്മി സുരേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
