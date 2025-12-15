Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 8:58 AM IST

    ‘ട്രി​പ’ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ് 2025 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ‘ട്രി​പ’ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ് 2025 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ട്രി​പ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദ​മ്മാം: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ട്രി​പ) ബാ​ല​വേ​ദി​യും വ​നി​താ വേ​ദി​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ ‘സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ് 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രി​പ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഡോ. ​സ​ജീ​വ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഹ​ക്സ​ർ, സു​ധീ​ർ ക​പ്പാം​വി​ള, ഷ​മീം കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട, സു​രേ​ഷ് മ​ണ്ണ​റ, ഹാ​ജ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഭി, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, സ​ന്തോ​ഷ്, ഗു​ലാം ഫൈ​സ​ൽ, അ​രു​ൺ, സെ​ബി​ൻ, നി​സാം യൂ​സ​ഫ്, ര​ഞ്ജു രാ​ജ്, ബി​നൂ​പ്, താ​ജ്, ഷി​യാ​സ്, സ​ന്തോ​ഷ്‌, അ​ശോ​ക​ൻ, ന​ഹാ​സ്, വ​നി​താ വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സ​ജി​നി താ​ജ്, കീ​ർ​ത്തി ബി​നൂ​പ്, മി​നി ന​ഹാ​സ്, റൂ​ണ ഷി​യാ​സ്, ജ​മീ​ല, രാ​ജി, ദേ​വി, സൗ​മ്യ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഷി​നു നാ​സ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

