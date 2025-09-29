Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:42 AM IST

    ട്രി​പ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സൗ​ദി ദേ​ശി​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും

    ട്രി​പ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സൗ​ദി ദേ​ശി​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ പൊ​ന്നോ​ണ​പ്പു​ല​രി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സൗ​ദി ദേ​ശി​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും

    ദ​മ്മാം: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ട്രി​പ) പൊ​ന്നോ​ണ​പ്പു​ല​രി 2025 ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സൗ​ദി ദേ​ശി​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാ​മും ട്രി​പ​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വ് ഹാ​ജ അ​ഹ​മ്മ​ദും ചേ​ർ​ന്ന് ഭ​ദ്ര​ദീ​പം തെ​ളി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ഞ്ജു രാ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​യാ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗു​ലാം ഫൈ​സ​ൽ, വ​നി​താ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജി അ​രു​ൺ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കീ​ർ​ത്തി ബി​നൂ​പ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ദേ​വി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​വും, മ​ണ്ണ​റ സു​രേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി​യും ഡോ. ​സ​ജീ​വ്, റൂ​ണ ഷി​യാ​സ്, മി​നി ന​ഹാ​സ്, അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ, നി​സ്സാം യൂ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും ട്രി​പ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​വി​രു​ന്നും ന​ട​ന്നു. ട്രി​പ ബാ​ല​വേ​ദി കു​ട്ടി​ക​ൾ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് 95ാമ​ത് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു.

    ട്രി​പ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, സു​ധീ​ർ, സ​ബി​ൻ, സ​ന്തോ​ഷ്, ഷ​മീം കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട, നാ​സ​ർ ക​ട​വ​ത്ത്, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, സി.​വി രാ​ജേ​ഷ്, ആ​ർ.​എ​സ് അ​രു​ൺ, താ​ജ്, വ​നി​ത വേ​ദി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​മ്മി സു​രേ​ഷ്, ഷി​നു നാ​സ്സ​ർ, സ​ജി​നി താ​ജ്, ജ​മീ​ല ഗു​ലാം, ജെ​സ്സി നി​സ്സാം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

