Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right'ട്രി​പ' ഇ​ഫ്താ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 10:44 AM IST

    'ട്രി​പ' ഇ​ഫ്താ​ർ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​വും
    ട്രി​പ ഇ​ഫ്താ​ർ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    ‘ട്രി​പ’​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മം

    ദ​മ്മാം: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ട്രി​പ) ഇ​ഫ്താ​ർ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​സിം ഷി​യാ​സി​ന്റെ ഖി​റാ​അ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഷ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. ദ​ന്ത ഡോ​ക്ട​ർ ശി​ഹാ​ബ് അ​ൻ​വ​ർ ‘കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ദ​ന്ത സം​ര​ക്ഷ​ണം’​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. അ​രു​ൺ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഷാ​ഫി, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​സ്ക​റി​നും ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി. ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മ​ണ്ണ​റ സു​രേ​ഷ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഹാ​ജ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഗു​ലാം ഫൈ​സ​ൽ, ഷ​മീം കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട, നി​സാം യു​സു​ഫ്, സ​ജി​നി താ​ജ്, കീ​ർ​ത്തി ബി​നൂ​പ് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ഞ്ജു രാ​ജ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​യാ​സ്, ട്രി​പ സെ​ന്റ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വ​നി​ത വി​ങ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ബി​നൂ​പ് ബാ​ല​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​മ്യ ര​ഞ്ജി​ത്ത് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:iftarIftar gatheringfriendship IftarTripa
    News Summary - 'Tripa' Iftar Friendship Gathering
    Similar News
    Next Story
    X