Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    28 Feb 2026 5:10 PM IST
    Updated On
    28 Feb 2026 5:10 PM IST

    റിയാദ് എയർപോർട്ടിൽ യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പ്: യാത്രക്കാർ വിമാന കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെടണം

    riyadh
    റിയാദ്: നിലവിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് യാത്രക്കാർക്കായി റിയാദിലെ കിങ്​ ഖാലിദ് അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളം പുതിയ യാത്രാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ, വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി തങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

    ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കായി അതത് വിമാന കമ്പനികളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു. വിമാനത്താവളത്തി​െൻറയോ വിമാന കമ്പനികളുടെയോ ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയ ചാനലുകൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യവും സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ അറിയിപ്പ്. കൂടുതൽ സഹായത്തിന് വിമാനത്താവളത്തി​െൻറ ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറായ 800 124 8100 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

