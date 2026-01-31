Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപ്ര​വാ​സ​വും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 2:56 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 2:56 PM IST

    പ്ര​വാ​സ​വും മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം’;കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​െൻറ കേ​ര​ള യാ​ത്ര: റി​യാ​ദി​ൽ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​നം പ്രൗ​ഢ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സ​വും മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം’;കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​െൻറ കേ​ര​ള യാ​ത്ര: റി​യാ​ദി​ൽ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​നം പ്രൗ​ഢ​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​എ​ഫ്​ റി​യാ​ദ് റീ​ജി​യ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പ്ര​വാ​സ​വും മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം’ സ​മ്മേ​ള​നം

    റി​യാ​ദ്: ജാ​തി-​മ​ത-​വ​ർ​ണ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യി മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ വ​ലി​യ സ​ന്ദേ​ശം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘കേ​ര​ള യാ​ത്ര’​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) റി​യാ​ദ് റീ​ജ്യ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പ്ര​വാ​സ​വും മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം’ സ​മ്മേ​ള​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ബ​ത്​​ഹ​യി​ലെ ഡി ​പാ​ല​സ്​ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ സാ​മൂ​ഹ്യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം കൊ​ണ്ട് പ്രൗ​ഢ​മാ​യി.

    സ്ര​ഷ്​​ടാ​വി​െൻറ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ളോ​ട് ക​രു​ണ കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​െൻറ അ​ന്ത​സ്സ​ത്ത​യെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. സെൻറി​ന​റി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​തേ മാ​ന​വി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നും വേ​ദ​നി​ക്കു​ന്ന​വ​െൻറ ക​ണ്ണു​നീ​രൊ​പ്പാ​നും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മെ സാ​ധി​ക്കൂ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ ‘വി​ക​സ​ന രേ​ഖ’​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, തൊ​ഴി​ൽ, പ​രി​സ്ഥി​തി, കാ​രു​ണ്യം, വാ​ണി​ജ്യം, മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം തു​ട​ങ്ങി സ​ർ​വ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മി​ക​ച്ച രേ​ഖ​യാ​ണി​തെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം വി​ല​യി​രു​ത്തി. വ​രും​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ക്ഷേ​മം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഈ ​വി​ക​സ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് നാ​ടി​ന് വ​ലി​യ ഗു​ണം ചെ​യ്യും. ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മ​ന്യേ ഇ​ത്ത​രം ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ഹി​ദ് അ​ഹ്‌​സ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും മാ​ന​വി​ക​ത​യും നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കേ​ര​ള യാ​ത്ര​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ കു​നി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ആ​രി​ഫ് ചു​ഴ​ലി​യും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തീം ​സോ​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ന് ഊ​ർ​ജ​മേ​കി.

    റി​യാ​ദി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ സ​ലിം ക​ള​ക്ക​ര, സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത്, സ​ഫ​റു​ദ്ദീ​ൻ താ​ഴേ​ക്കോ​ട്, ന​ജിം കൊ​ച്ചു​ക​ലു​ങ്ക്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബ്ഹാ​ൻ, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ, ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, ഹ​നീ​ഫ ഗ്ലോ​ബ​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, സ​ലാം വ​ട​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ക​രീം സ്വാ​ഗ​ത​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - 'Travel is also with people'; Kanthapur's Kerala pilgrimage: Solidarity conference in Riyadh flourishes
    Similar News
    Next Story
    X