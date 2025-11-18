Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ം

    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ം
    എ​സ്.​ഐ.​സി റാ​ബി​ഖ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്, സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക

    സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ഉപഹാരക്കൈമാറ്റം

    റാ​ബി​ഖ്: അ​ഞ്ചു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മ​സ്ത ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് സെൻറ​ർ ഹ​റ​മൈ​ൻ സോ​ൺ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും റാ​ബി​ഖ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ കു​ഞ്ഞി​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ണ​ന്ത​ളി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ‘ആ​ദ​ർ​ശ വി​ശു​ദ്ധി നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് കു​ണി​യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​െൻറ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം എ​സ്.​ഐ.​സി ഹ​റ​മൈ​ൻ സോ​ൺ വ​ർ​ക്കി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി പൊ​ന്മ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ഷ്‌​ക​ർ ഫൈ​സി കാ​ളി​കാ​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ക്കീം ദാ​രി​മി കൈ​പ്പു​റം ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും സ​ൽ​മാ​ൻ ദാ​രി​മി ആ​ന​ക്ക​യം മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. കു​ഞ്ഞി​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഹ​റ​മൈ​ൻ സോ​ൺ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി പൊ​ന്മ​ള​യും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ഷ്‌​ക​ർ ഫൈ​സി​യും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ പ​ങ്ങും ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​മാ​റി.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​നം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ക്കീ​ർ ന​ടു​തൊ​ടി​യും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കു​ന്ന വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​ത്യേ​ക അ​തി​ഥി​യാ​യി വ​ന്ന സൗ​ദി പൗ​ര​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദും കൈ​മാ​റി. സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ സൗ​ദി ഘ​ട​കം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ൽ​മാ​ൻ ദാ​രി​മി ആ​ന​ക്ക​യ​ത്തി​ന് എ​സ്.​ഐ.​സി റാ​ബി​ഖ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം കു​ഞ്ഞി​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. അ​സ്ഹ​ർ അ​സ്ഹ​രി, റ​ഫീ​ഖ് നി​ല​മ്പൂ​ർ, ക​ബീ​ർ, അ​ന​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ പാ​ങ്ങ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

