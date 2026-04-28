    date_range 28 April 2026 7:42 AM IST
    date_range 28 April 2026 7:42 AM IST

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും വി​ക്കി​പീ​ഡി​യ​യി​ലും പ​രി​ശീ​ല​നം; തനിമ മാധ്യമ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചു

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും വി​ക്കി​പീ​ഡി​യ​യി​ലും പ​രി​ശീ​ല​നം; തനിമ മാധ്യമ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചു
    ജി​ദ്ദ: വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ലി​റ്റ​റ​സി അ​ഥ​വാ വി​വ​ര​സാ​ക്ഷ​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ സ​മൂ​ഹം സ​ജ്ജ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ത​നി​മ വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും വി​ക്കി​പീ​ഡി​യ​യി​ലും പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളം വി​ക്കി​പീ​ഡി​യ​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ പി.​പി. ഇ​ർ​ഷാ​ദ് വി​ക്കി​പീ​ഡി​യ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​ജ്ഞാ​ന​ദാ​ഹി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​ക്കി​പീ​ഡി​യ​യു​ടെ മ​ല​യാ​ളം എ​ഡി​ഷ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​റ്റ​താ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ജ്ഞാ​ന​കോ​ശ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും എ​ഴു​ത്തി​ലും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ ഇ​തി​നാ​യി ദി​വ​സ​വും ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റെ​ങ്കി​ലും നീ​ക്കി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ക്കി​പീ​ഡി​യ​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച എം. ​അ​ഷ്റ​ഫ്, വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ത​നി​മ കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പ​ട്ടാ​മ്പി സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ല്ല പെ​രി​ങ്ങാ​ടി, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യ്ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Training in journalism and Wikipedia: Tanima organizes media workshop
    Similar News
