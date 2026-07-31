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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right5,500 സൗ​ദി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 July 2026 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 8:57 AM IST

    5,500 സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന​വും തൊ​ഴി​ലും; മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട് സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒപ്പുവെച്ചു

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    5,500 സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന​വും തൊ​ഴി​ലും; മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട് സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒപ്പുവെച്ചു
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    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും തൊ​ഴി​ൽ നൈ​പു​ണ്യ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട് (ഹ​ദ​ഫ്) സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്‌​സ​സ് മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ക​രാ​റി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി 5,500 സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന​വും തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. മാ​ന​വ മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ദേ​ശീ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030-​െൻ​റ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ന് പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ഈ ​ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് സൗ​ദി പ്ര​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    അ​ൽ ഖ​സിം പ്ര​വി​ശ്യാ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ മി​ഷാ​ൽ ബി​ൻ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സി​െൻറ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​പ്പു​വ​യ്ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്ന​ത്. മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട് ബി​സി​ന​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഫി​റാ​സ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ബ അ​ൽ ഖൈ​ലും, ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്‌​സ​സ് മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ. നാ​യി​ഫ് അ​ൽ ദ​ഹ്ം​ഷി​യും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു.

    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്‌​സ​സ് മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ഗം കൂ​ട്ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ക​രാ​ർ. വി​വി​ധ മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ൽ ശ​ക്തി​യു​ടെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യും വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തൊ​ഴി​ൽ പി​ന്തു​ണ, ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​നം, ഇ-​ലേ​ണി​ങ്, ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഫ​ണ്ടി​െൻറ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​നു​കൂ​ല്യം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​െൻറ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​യോ​ഗി​ക നൈ​പു​ണ്യ​വും അ​നു​ഭ​വ​പ​രി​ജ്ഞാ​ന​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൃ​ത്യ​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സു​സ്ഥി​ര തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക് കൂ​ട്ടാ​നും ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ൽ ഖ​സീം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ഊ​ർ​ജ്ജ​മേ​കാ​നും ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ക​രി​ക്കും. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഫ​ണ്ടി​െൻറ നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക​രാ​ർ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്.മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​െൻറ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ 2025-ൽ 5.6 ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത്. 2024-നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 29 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​െൻറ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണി​ത് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കൂ​ടാ​തെ, തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം, ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    TAGS:development fundHuman ResourcesJob TrainingSaudi Arabia
    News Summary - Training and employment for 5,500 Saudi citizens
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