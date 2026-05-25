Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപാകിസ്താനിലെ ട്രെയിൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 May 2026 9:03 PM IST
    Updated On
    date_range 25 May 2026 9:47 PM IST

    പാകിസ്താനിലെ ട്രെയിൻ ഭീകരാക്രമണം; അപലപിച്ച് സൗദി അറേബ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    പാകിസ്താനിലെ ട്രെയിൻ ഭീകരാക്രമണം; അപലപിച്ച് സൗദി അറേബ്യ
    cancel

    റിയാദ്: സൗഹൃദ രാജ്യമായ പാകിസ്താനിലെ ബലൂചിസ്താൻ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ ക്രൂരമായ ട്രെയിൻ ഭീകരാക്രമണത്തെ സൗദി അറേബ്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് രാജ്യത്തി​െൻറ ഔദ്യോഗിക പ്രതിഷേധവും ഖേദവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേക വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്.

    എല്ലാവിധ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളെയും തീവ്രവാദ നിലപാടുകളെയും രാജ്യം പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുന്നതായി സൗദി അറേബ്യ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കി. പാകിസ്താന്റെയും അവിടുത്തെ സഹോദര ജനതയുടെയും സുരക്ഷയെയും സ്ഥിരതയെയും തകർക്കാനുള്ള ഏതുതരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും രാജ്യം ശക്തമായ ഭാഷയിൽ നിരാകരിക്കുന്നതായും മന്ത്രാലയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

    ഈ ദാരുണമായ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പാകിസ്താൻ സർക്കാരിനും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും സൗദി അറേബ്യ തങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ അനുശോചനവും ആശ്വാസവും അറിയിച്ചു. അതോടൊപ്പം പാകിസ്താ​െൻറ സുരക്ഷക്കും സമാധാനത്തിനുമുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആശംസകളും സൗദി അറേബ്യ പ്രസ്താവനയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:terror attackStrongly CondemnsPakistanSaudi Arabia
    News Summary - Train terror attack in Pakistan: Saudi Arabia strongly condemns
    Similar News
    Next Story
    X