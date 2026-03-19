റിയാദിലെ കിങ്​ ഫഹദ് ഹൈവേയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

റിയാദിലെ കിങ് ഫഹദ് ഹൈവേയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണംtext_fields
റിയാദ്: സൗദി തലസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന റോഡായ കിങ് ഫഹദ് ഹൈവേയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. നഗരത്തിലെ അത്യാധുനിക പദ്ധതിയായ സ്പോർട്സ് ബൊളിവാർഡിെൻറ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ (മാർച്ച് 21, 22) നോർത്തേൺ റിങ് റോഡിനും അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ റോഡിനും ഇടയിലുള്ള പാതയാണ് ഭാഗികമായി അടച്ചിടുക. ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും പുലർച്ചെ അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കുന്ന നിയന്ത്രണം രാവിലെ ഒമ്പത് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ കൂറ്റൻ ഇലക്ട്രിക് ടവറുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ജോലികളാണ് ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുക.
ഗതാഗത തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി യാത്രക്കാർ നിർബന്ധമായും ബദൽ പാതകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇതിനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള റൂട്ട് മാപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും സുഗമമായ വാഹനപ്രവാഹം ഉറപ്പാക്കാൻ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും സ്പോർട്സ് ബൊളിവാർഡ് പ്രോജക്ട് അധികൃതർ വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
