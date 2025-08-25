Begin typing your search above and press return to search.
    25 Aug 2025 8:42 AM IST
    സ്​​കൂൾ ബ​സു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാനി​ബന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം –ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി

    റി​യാ​ദ്​: സ്​​കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ നി​ബ​ന്ധ​നക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സൗ​ദി ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​രം​ഭ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ബ​സു​ക​ൾ ട്രാ​ക്കി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    സ്​​കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ൾ നി​ര​വ​ധി അ​ടി​സ്ഥാ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ കി​റ്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​ക​രി​ക്കു​ക, പ​തി​വ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ത്തു​ക, ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ നി​യു​ക്ത റൂ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​യ​റു​ക​യും ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ബ​സു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റു​മ്പോ​ഴും ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും സു​ര​ക്ഷാ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും യാ​ത്ര​യി​ലു​ട​നീ​ളം അ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​തോ​റി​റ്റി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദൈ​നം​ദി​ന ജോ​ലി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​നാ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും ഏ​കീ​കൃ​ത കോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ (19929) വ​ഴി​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ ‘എ​ക്​​സ്’ ലെ ​ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി​യോ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ആ​വ​​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു.

