കാലത്തെ അതിജയിച്ച നിർമിതികൾ; ഖത്തീഫിലെ പരമ്പരാഗത വാസ്തുവിദ്യ വിസ്മയമാകുന്നുtext_fields
ദമ്മാം: ആധുനിക നഗരവികസനത്തിന്റെയും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളുടെയും നടുവിലും തനതു പാരമ്പര്യം ചോർന്നുപോകാതെ ഖത്തീഫിലെ പുരാതന കെട്ടിടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ചരിത്രാന്വേഷികളിലും വിനോദസഞ്ചാരികളിലും ഒരുപോലെ കൗതുകം പടർത്തുന്നു. ഭാവിയുടെ സൗകര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ഭൂതകാലത്തിെൻറ ആത്മാവിനെ ചോർന്നുപോകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഈ വാസ്തുവിദ്യ നിധികളെ അതേപടി നിലനിർത്താനുള്ള ഊർജിത ശ്രമങ്ങളിലാണ് സൗദി പുരാവസ്തു വകുപ്പ്.
തീരദേശ കാർഷിക സംസ്കാരങ്ങളുടെയും സമുദ്രവ്യാപാരത്തിെൻറയും സവിശേഷമായ സമന്വയമാണ് ഈ നിർമിതികളിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഖത്തീഫിലെ താറൂത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കോട്ടക്ക് മാത്രം അയ്യായിരത്തിലധികം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ, ഖത്തീഫിെൻറ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്നും തകർച്ച നേരിടാതെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പരമ്പരാഗത കെട്ടിടങ്ങളിൽ പലതും നൂറിലധികം വർഷ പഴക്കമുള്ളവയാണ്.
അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിെൻറ പ്രധാന സംഗമസ്ഥാനമായിരുന്ന ഖത്തീഫ് ഒരുകാലത്ത് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്ര വ്യാപാര-വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ, പ്രദേശത്തുനിന്നുതന്നെ ലഭ്യമായ പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിച്ചിരുന്നത്.
പരമ്പരാഗത നിർമാണ സാമഗ്രികളെ ദൃശ്യ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചുള്ള ഇവയുടെ നിർമാണരീതി പുതിയ കാലത്തും ഏറെ അത്ഭുതമുളവാക്കുന്നതാണ്. പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായിരുന്ന സമുദ്ര-പവിഴക്കല്ലുകൾ, കളിമണ്ണ്, ജിപ്സം, നാരങ്ങ പ്ലാസ്റ്റർ, ഈന്തപ്പന തടികൾ, മുളന്തണ്ടുകൾ, ജൻഡൽ തടി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതുയർത്തിയത്. ഖത്തീഫിെൻറ സമ്പന്നമായ ചരിത്രത്തിെൻറയും സംസ്കാരത്തിെൻറയും ഈടുവെപ്പുകളായി ഇവയിൽ പലതും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.
അറേബ്യൻ ഗൾഫിെൻറ കടൽതീരത്തുനിന്നും തീരത്തിനടുത്തുള്ള ആഴം കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്ത ചുണ്ണാമ്പുകല്ലുകളെയും പവിഴക്കല്ലുകളെയുമാണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഘടനാപരമായ ചട്ടക്കൂടിനും കട്ടിയുള്ള ചുവരുകൾക്കും ആശ്രയിച്ചിരുന്നതെന്ന് പ്രാദേശിക പൈതൃക ഗവേഷകനായ മുഹമ്മദ് അൽമുസലി വിശദീകരിച്ചു.
സുഷിരങ്ങളുള്ളതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ഈ കല്ലുകൾ പകൽ സമയത്ത് തീരദേശത്തെ ഉയർന്ന ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുകയും, രാത്രി സമയത്ത് അത് തണുത്ത നീരാവിയായി പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് പ്രകൃതിദത്തമായ താപസംരക്ഷണത്തിെൻറ മികച്ചൊരു മാതൃകയാണ്. സമൃദ്ധമായ ശുദ്ധജല നീരുറവകളിൽനിന്നും സമീപത്തെ കളിമൺ ഭൂമിയിൽനിന്നും ലഭിച്ചിരുന്ന പശിമയുള്ള ചളി ഉപയോഗിച്ചാണ് കല്ലുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇത് ഭൂമിയുടെ ചലനങ്ങളെയും മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയെയും വിള്ളലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കെട്ടിടങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കി.
ചുവരുകൾക്ക് മുകളിൽ പൂശിയിരുന്ന ജിപ്സത്തിെൻറയും നാരങ്ങ പ്ലാസ്റ്ററിെൻറയും തിളക്കമുള്ള വെളുത്ത ഫിനിഷിങ്, കടുത്ത സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം വീടിനകം ഇഴജന്തുക്കളിൽനിന്നും പ്രാണികളിൽനിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, അകത്തെ മുറികളിലേക്ക് പൊടിപടലങ്ങൾ വീഴുന്നത് തടയാൻ മേൽക്കൂരക്ക് താഴെ ഇൻസുലേറ്റിങ് പാളികളായി നെയ്തെടുത്ത ഹസീർ തുണിത്തരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും അൽമുസലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചുരുക്കത്തിൽ, ആധുനികതയുടെ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരുകാലത്ത് വലിയ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഖത്തീഫിലെ പുരാതന നിർമിതികൾ കാലത്തെ അതിജീവിച്ച അത്ഭുതങ്ങളായി ഇന്നും തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
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