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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 July 2026 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 9:35 AM IST

    കാ​ല​ത്തെ അ​തി​ജ​യി​ച്ച നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ; ഖ​ത്തീ​ഫി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വാ​സ്തു​വി​ദ്യ വി​സ്മ​യ​മാ​കു​ന്നു

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    കാ​ല​ത്തെ അ​തി​ജ​യി​ച്ച നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ; ഖ​ത്തീ​ഫി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വാ​സ്തു​വി​ദ്യ വി​സ്മ​യ​മാ​കു​ന്നു
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    ഖ​ത്തീ​ഫി​ലെ പു​രാ​ത​ന നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ

    ദ​മ്മാം: ആ​ധു​നി​ക ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തിന്‍റെയും ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ടു​വി​ലും ത​ന​തു പാ​ര​മ്പ​ര്യം ചോ​ർ​ന്നു​പോ​കാ​തെ ഖ​ത്തീ​ഫി​ലെ പു​രാ​ത​ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ച​രി​ത്രാ​ന്വേ​ഷി​ക​ളി​ലും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളി​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ കൗ​തു​കം പ​ട​ർ​ത്തു​ന്നു. ഭാ​വി​യു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​െൻറ ആ​ത്മാ​വി​നെ ചോ​ർ​ന്നു​പോ​കാ​തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വാ​സ്തു​വി​ദ്യ നി​ധി​ക​ളെ അ​തേ​പ​ടി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഊ​ർ​ജി​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സൗ​ദി പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പ്.

    തീ​ര​ദേ​ശ കാ​ർ​ഷി​ക സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​മു​ദ്ര​വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​െൻറ​യും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ സ​മ​ന്വ​യ​മാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​മി​തി​ക​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്തീ​ഫി​ലെ താ​റൂ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ കോ​ട്ട​ക്ക് മാ​ത്രം അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ, ഖ​ത്തീ​ഫി​െൻറ ഉ​ൾ​ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്നും ത​ക​ർ​ച്ച നേ​രി​ടാ​തെ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​തും നൂ​റി​ല​ധി​കം വ​ർ​ഷ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യാ​ണ്.

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​െൻറ പ്ര​ധാ​ന സം​ഗ​മ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന ഖ​ത്തീ​ഫ് ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മു​ദ്ര വ്യാ​പാ​ര-​വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യ്ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ, പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​ത​ന്നെ ല​ഭ്യ​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളെ ദൃ​ശ്യ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ശാ​സ്ത്ര​വു​മാ​യി സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള ഇ​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​രീ​തി പു​തി​യ കാ​ല​ത്തും ഏ​റെ അ​ത്ഭു​ത​മു​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന സ​മു​ദ്ര-​പ​വി​ഴ​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ, ക​ളി​മ​ണ്ണ്, ജി​പ്സം, നാ​ര​ങ്ങ പ്ലാ​സ്​​റ്റ​ർ, ഈ​ന്ത​പ്പ​ന ത​ടി​ക​ൾ, മു​ള​ന്ത​ണ്ടു​ക​ൾ, ജ​ൻ​ഡ​ൽ ത​ടി എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പ​ണി​തു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഖ​ത്തീ​ഫി​െൻറ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​െൻറ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​െൻറ​യും ഈ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ളാ​യി ഇ​വ​യി​ൽ പ​ല​തും ഇ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​െൻറ ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്തു​നി​ന്നും തീ​ര​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​ഴം കു​റ​ഞ്ഞ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ചു​ണ്ണാ​മ്പു​ക​ല്ലു​ക​ളെ​യും പ​വി​ഴ​ക്ക​ല്ലു​ക​ളെ​യു​മാ​ണ് ഈ ​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നും ക​ട്ടി​യു​ള്ള ചു​വ​രു​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക പൈ​തൃ​ക ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​മു​സ​ലി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സു​ഷി​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തും ഭാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ ഈ ​ക​ല്ലു​ക​ൾ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് തീ​ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഈ​ർ​പ്പം ആ​ഗി​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും, രാ​ത്രി സ​മ​യ​ത്ത് അ​ത് ത​ണു​ത്ത നീ​രാ​വി​യാ​യി പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത് പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​മാ​യ താ​പ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​െൻറ മി​ക​ച്ചൊ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ശു​ദ്ധ​ജ​ല നീ​രു​റ​വ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ളി​മ​ൺ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ശി​മ​യു​ള്ള ച​ളി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ക​ല്ലു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഭൂ​മി​യു​ടെ ച​ല​ന​ങ്ങ​ളെ​യും മാ​റു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ​യും വി​ള്ള​ലു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളെ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കി.

    ചു​വ​രു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ പൂ​ശി​യി​രു​ന്ന ജി​പ്സ​ത്തി​െൻറ​യും നാ​ര​ങ്ങ പ്ലാ​സ്​​റ്റ​റി​െൻറ​യും തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള വെ​ളു​ത്ത ഫി​നി​ഷി​ങ്, ക​ടു​ത്ത സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വീ​ടി​ന​കം ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും പ്രാ​ണി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ, അ​ക​ത്തെ മു​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ വീ​ഴു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​ക്ക് താ​ഴെ ഇ​ൻ​സു​ലേ​റ്റി​ങ്​ പാ​ളി​ക​ളാ​യി നെ​യ്തെ​ടു​ത്ത ഹ​സീ​ർ തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ൽ​മു​സ​ലി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് വ​ലി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്ന ഖ​ത്തീ​ഫി​ലെ പു​രാ​ത​ന നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ കാ​ല​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​ന്നും ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

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    TAGS:QatiftravellingCultureTraditional Architecturesaudi Heritage
    News Summary - Traditional architecture in Qatif is a marvel
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