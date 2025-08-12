Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 12 Aug 2025 7:14 AM IST
    പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും; ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന അ​ൽ അ​ഹ്സ​യി​ലെ ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ്മാ​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു

    പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും; ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന അ​ൽ അ​ഹ്സ​യി​ലെ ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ്മാ​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു
    അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ: ച​രി​ത്ര​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും സം​സ്കാ​ര​വു​മൊ​ന്നി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ അ​ഹ്സ​യി​ലെ ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ്മാ​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് (സൂ​ഖ് അ​ൽ​ഹ​ർ​ഫി​യീ​ൻ) ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു. അ​ൽ അ​ഹ്സ​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഹാ​ൻ​ഡ്ക്രാ​ഫ്റ്റ് കാ​സി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഹ​സ്ത​ക​ല പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന സാ​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. ഹ​സ്ത​ക​ല​യും ജ​ന​ക​ല​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ക്രി​യേ​റ്റി​വ് സി​റ്റീ​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ ഈ ​സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്രം, സൗ​ദി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി കൈ​മാ​റി​വ​ന്ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ൽ-​അ​ഹ്സ യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​ശൈ​ലി​യി​ലാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഹു​ഫൂ​ഫ് ജി​ല്ല​യു​ടെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​യി​ട്ടാ​ണ് ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ്മാ​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 2015 യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ക്രി​യേ​റ്റി​വ് സി​റ്റീ​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് അ​ൽ-​അ​ഹ്സ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ര​കൗ​ശ​ല, നാ​ട​ൻ ക​ല​ക​ളു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​ൽ-​അ​ഹ്സ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഈ ​കെ​ട്ടി​ടം സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ സ്ക്വ​യ​ർ, ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അ​ൽ അ​ഹ്സ​യി​ലെ ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ്മാ​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് - ചിത്രം: ജെ​യ്‌​സ​ൺ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്

    പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത പ്ര​കാ​ശ​വും വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​ര​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യു​ള്ള ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും തു​റ​ന്ന കൊ​റി​ഡോ​റു​ക​ളും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ൽ അ​ഹ്സ​യു​ടെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യ ശൈ​ലി​യി​ലു​ള്ള 12,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ഈ ​കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 98-ഓ​ളം സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ പ​ഴ​മ​യു​ടെ സൗ​ര​ഭ്യം നി​റ​ഞ്ഞ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. 2015ൽ ​അ​ൽ അ​ഹ്സ യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ൽ ചേ​രു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യും, സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​ണി​ത്. ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​പ​ണി​യെ ആ​റു പ്ര​ധാ​ന ‘വീ​ഥി​ക​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ലെ മി​നു​ക്കും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും, മ​ര​പ്പ​ണി​യു​ടെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത​യും വെ​ങ്ങാ​ലും ഇ​രു​മ്പും കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ല​ങ്കാ​ര​വ​സ്തു​ക്ക​ളും, പ​ന​പ്പൊ​ക്കി​ൽ തീ​ർ​ത്ത കൊ​ട്ട​ക​ളും ച​ട്ട​ക​ളും, ബി​ഷ്ത് മു​ത​ൽ കൈ​ത്ത​റി വ​രെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ചെ​രു​പ്പു​ക​ൾ, ബെ​ൽ​റ്റു​ക​ൾ, ബാ​ഗു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ തോ​ൽ ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണം, കൂ​ടു​ക​ൾ, ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ക​ച്ച​വ​ടം. അ​ൽ അ​ഹ്സ​യു​ടെ കൈ​വേ​ല​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സ്ഥി​ര​മാ​യ വി​ൽ​പ​ന-​പ​രി​ശീ​ല​ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നും ക്രാ​ഫ്റ്റ്സ്മാ​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നു പു​റ​ത്ത് വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​ർ​പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങും പ​ന​യോ​ല​കൊ​ണ്ടു നി​ർ​മി​ച്ച മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​ക​ൾ ഉ​ള്ള പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യും കാ​ണാം

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​രും വി​ദേ​ശ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​മാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ത് അ​പൂ​ർ​വ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. ശേ​ഖ​ര​ക​ർ​ക്ക് അ​പൂ​ർ​വ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളും ഓ​ർ​മ​പ്പ​തി​പ്പു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ക​ലാ​പ്രേ​മി​ക​ളും കൈ​വേ​ല പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി 4 മ​ണി മു​ത​ൽ 10 മ​ണി​വ​രെ വി​പ​ണി സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. റ​മ​ദാ​ൻ, പെ​രു​ന്നാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​യം മാ​റാ​റു​ണ്ട്.

    ഹാ​ൻ​ഡ്ക്രാ​ഫ്റ്റ് കാ​സി​ലി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ൽ അ​ഹ്സ​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ നി​ർ​മി​ച്ച സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഹ​സ്ത​ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ കാ​ണാ​നും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മ്മാ​ണം, നെ​യ്ത്ത്, മ​ര​പ്പ​ണി, ലോ​ഹ​പ്പ​ണി തു​ട​ങ്ങി ഓ​രോ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​യി​ലും ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി കൈ​മാ​റി​യ അ​റി​വി​ന്റെ​യും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വി​ന്റെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മു​ണ്ട്. യ​ഥാ​ർ​ഥ പൈ​തൃ​ക സ്മ​ര​ണി​ക​ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​നോ സൗ​ദി സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം നേ​രി​ട്ട് അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നോ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ഹാ​ൻ​ഡ്ക്രാ​ഫ്റ്റ് കാ​സി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​കും.

