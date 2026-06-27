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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 12:27 PM IST

    ടി.​പി.​എം. ബ​ഷീ​റി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം

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    ടി.​പി.​എം. ബ​ഷീ​റി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം
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    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ മു​ൻ അം​ഗ​വും തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി ദ​യ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ട്ര​സ്റ്റ്‌ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ടി.​പി.​എം. ബ​ഷീ​റി​ന് ദ​യ ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ.

    ജി​ദ്ദ: ഹ​ജ്ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നാ​യി സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ അം​ഗ​വും തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി ദ​യ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ട്ര​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ ടി.​പി.​എം. ബ​ഷീ​റി​ന് ദ​യ ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​രി​മ്പ്ര പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദ​യ ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സീ​തി കൊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ ടി.​പി.​എം. ബ​ഷീ​റി​നെ ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി താ​ലൂ​ക്ക് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ നി​ർ​ധ​ന​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണ​വും സൗ​ജ​ന്യ ലാ​ബ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ഉ​ദാ​ര​മ​തി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വ​ള​രെ ഭം​ഗി​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും, എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ദ​യ ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ഇ​തി​ന് വ​ലി​യൊ​രു മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​ണെ​ന്നും സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ടി.​പി.​എം. ബ​ഷീ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.vകൂ​ടാ​തെ, പാ​വ​പ്പെ​ട്ട രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ദ​യ​യു​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി യൂ​നി​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും, ഒ​പ്പം പെ​യി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് ശാ​ഖ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ, ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, സാ​ബി​ൽ മ​മ്പാ​ട്, മ​ജീ​ദ് ക​ള്ളി​യി​ൽ, പി.​കെ. സു​ഹൈ​ൽ, ജം​ഷീ​ർ മൂ​ന്നി​യൂ​ർ, ഷ​മീം, സ​മ​ദ് പൊ​റ്റ​യി​ൽ, നാ​സ​ർ മ​മ്പു​റം, സ​മ​ദ് പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​ഫീ​ഖ് പ​ന്താ​ര​ങ്ങാ​ടി ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

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    TAGS:Gulf NewsSaudi NewsGulf Update
    News Summary - T.P.M. Basheer received
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