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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 7:20 AM IST

    ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദി​െൻറ ‘പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ലോ​ക​സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ’ പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

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    ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദി​െൻറ ‘പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ലോ​ക​സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ’ പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
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    ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ര​ചി​ച്ച ‘ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ലോ​ക​സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ: അ​മേ​രി​ക്ക മു​ത​ൽ തു​ർ​ക്കി വ​രെ’ എ​ന്ന സ​ഞ്ചാ​ര സാ​ഹി​ത്യ കൃ​തി​യു​ടെ സൗ​ദി ത​ല പ്ര​കാ​ശ​നം ഷി​ബു ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, നൗ​ഫ​ൽ മാ​സ്​​റ്റ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: അ​ൽ മു​ന ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ര​ചി​ച്ച ‘ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ലോ​ക​സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ: അ​മേ​രി​ക്ക മു​ത​ൽ തു​ർ​ക്കി വ​രെ’ എ​ന്ന സ​ഞ്ചാ​ര സാ​ഹി​ത്യ കൃ​തി​യു​ടെ സൗ​ദി ത​ല പ്ര​കാ​ശ​നം ദ​മ്മാ​മി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​മാ​യ ഷി​ബു ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി അ​ൽ​മു​ന സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ നൗ​ഫ​ൽ മാ​സ്​​റ്റ​ർ​ക്ക് പു​സ്ത​കം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    ജോ​ളി ലോ​ന​പ്പ​ൻ, ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു, ഹു​ദ അ​ൽ നൂ​ർ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സാ​ജി​ത ജാ​സ്മി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡെ​സ്​​റ്റി​നി ബു​ക്ക്സ് ആ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ. സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഡെ​സ്​​റ്റി​നി ബു​ക്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ലി കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ, ടി.​പി. അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് മു​ഖ്യാ​ഥി​തി​യെ പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ച് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​ലി​കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ (കെ.​എം.​സി.​സി), ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), പ്ര​ദീ​പ്‌ കൊ​ട്ടി​യം (ന​വോ​ദ​യ), ഷാ​ജി മ​തി​ല​കം (ന​വ​യു​ഗം), അ​ബു ജ​ർ​ഫാ​സ് മൗ​ല​വി (ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്‌ സെൻറ​ർ), കെ.​എം. ബ​ഷീ​ർ സാ​ഹി​ബ് (കെ.​ഐ.​ജി) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദ​ു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, നാ​സ് വ​ക്കം, മു​ര​ളി ഊ​ട്ടു​കു​ളം, പ​വ​ന​ൻ മൂ​ല​ക്ക​ൽ, ഇ.​കെ. സ​ലീം, ര​ഞ്ജി​ത്ത് വ​ട​ക​ര, നാ​ച്ചു അ​ണ്ടോ​ണ, ഡോ. ​അ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ്, ഡോ. ​ബി​ജു, ഡോ. ​രാ​ജീ​വ​ൻ, ന​ജീ​ബ് ചീ​ക്കി​ലോ​ട്, അ​മീ​ർ അ​ലി, സൈ​നു കു​മ​ളി, ഹു​സ്സൈ​ൻ വേ​ങ്ങ​ര, ന​ജീം ബ​ഷീ​ർ, ഷം​സു​ദീ​ൻ പ​ള്ളി​യാ​ളി, നൗ​ഷാ​ദ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, മു​ജീ​ബ് കൊ​ള​ത്തൂ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, സ​ത്താ​ർ, മു​നീ​ർ ത​ല​ശ്ശേ​രി, ഒ.​പി. ഹ​ബീ​ബ്, ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, റ​ഷീ​ദ് ഉ​മ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ആ​ലു​വ, മു​ജീ​ബ് ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട, മു​സ്ത​ഫ പാ​വ​യി​ൽ, ശ​ബ്ന ന​ജീ​ബ്, സോ​ഫി​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, അ​ഡ്വ. ഷാ​ഹി​ന എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ൽ മു​ന സ്കൂ​ൾ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ കാ​ദ​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​മ​ദ് വേ​ങ്ങ​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ച​യി​താ​വ് ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ബ​ക്ക​ർ എ​ട​യ​ന്നൂ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:pravasireleasetravalogue
    News Summary - T.P. Muhammad’s Book ‘Oru Pravasiyude Lokasancharangal’ Released
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