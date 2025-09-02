Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightബു​റൈ​ദ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 10:16 AM IST

    ബു​റൈ​ദ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ മേ​ള​യി​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക ല​ക്ഷ്യം
    ബു​റൈ​ദ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ മേ​ള​യി​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ബു​റൈ​ദ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ മേ​ള​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സ് സ​ർ​വി​സ്

    ബു​റൈ​ദ: ബു​റൈ​ദ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ മേ​ള​യു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ബു​റൈ​ദ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും അ​തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക, പൈ​തൃ​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ലാ​ൻ​ഡ്‌​മാ​ർ​ക്കു​ക​ളും പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​നും മേ​ള​യോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണി​ത്.



    മേ​ള​യു​ടെ വേ​ദി​യാ​യ കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് സം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു. ബു​റൈ​ദ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ടൂ​ർ ഗൈ​ഡു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ചാ​രം നേ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം.

    സു​ഖ​പ്ര​ദ​മാ​യ സീ​റ്റു​ക​ളും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള ബ​സു​ക​ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ അ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് ടൂ​റി​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ത​ല​സ്ഥാ​നം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും സൗ​ദി​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​നം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും ബു​റൈ​ദ​യു​ടെ പ​ദ​വി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ തു​ട​രു​ന്ന മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലാ​ണ് ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സ് പ​രി​പാ​ടി. ടൂ​റി​സം അ​നു​ഭ​വം വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030-ന് ​സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് സം​സ്കാ​ര​വും വി​നോ​ദ​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക അ​നു​ഭ​വ​വു​മാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tourist BusburaidahSaudi Arabia Newsdate fair
    News Summary - Tourist bus service begins at Buraidah Date Fair
    Similar News
    Next Story
    X