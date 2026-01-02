Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    2 Jan 2026 8:15 AM IST
    Updated On
    2 Jan 2026 8:15 AM IST

    സൗ​ദി തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വി​പ്ല​വം; ബീ​ച്ച് ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ പു​തി​യ നി​യ​മാ​വ​ലി​യു​മാ​യി റെ​ഡ് സീ ​അ​തോ​റി​റ്റി

    • പു​തി​യ നി​യ​മം ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ
    • നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ സാ​വ​കാ​ശം
    സൗ​ദി തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വി​പ്ല​വം; ബീ​ച്ച് ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ പു​തി​യ നി​യ​മാ​വ​ലി​യു​മാ​യി റെ​ഡ് സീ ​അ​തോ​റി​റ്റി
     ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ദേ​ശ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ






    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് റെ​ഡ് സീ ​അ​തോ​റി​റ്റി ആ​ദ്യ​മാ​യി ബീ​ച്ച് ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കാ​യി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ തീ​ര​ത്തെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​ത്. ‘സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030’ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി സ​മു​ദ്ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​വ​ലം വി​നോ​ദം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ ഒ​രു പു​തി​യ ടൂ​റി​സം സം​സ്കാ​ര​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, എ​ല്ലാ ബീ​ച്ച് വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സൗ​ദി ബി​ൽ​ഡി​ങ്​ കോ​ഡ് പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ, വാ​സ്തു​വി​ദ്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. ലോ​കോ​ത്ത​ര പ​രി​സ്ഥി​തി ലേ​ബ​ലാ​യ ‘ബ്ലൂ ​ഫ്ലാ​ഗ്’ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, ജ​ല​ത്തി​ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത എ​ന്നി​വ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​വേ​ശ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തും സു​ര​ക്ഷാ, പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തും പു​തി​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ബീ​ച്ച് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സാ​ധു​വാ​യ വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, പ​രി​സ്ഥി​തി അ​നു​മ​തി പ​ത്രം, സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി, ബീ​ച്ചി​​ന്റെ ശേ​ഷി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നീ​ന്ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ മ​റ്റ് ജ​ല​വി​നോ​ദ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​കം വേ​ർ​തി​രി​ക്ക​ണം. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ലൈ​ഫ് ഗാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, സു​ര​ക്ഷാ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ, ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. ശു​ദ്ധ​ജ​ല ല​ഭ്യ​ത​യും പൊ​തു ശു​ചി​ത്വ​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത് ഓ​പ​റേ​റ്റ​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ യാ​തൊ​രു വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യും പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളു​ന്ന​തും പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്തെ ജൈ​വ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കും കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ പ്ലാ​സ്​​റ്റി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യാ​ൽ അ​ത് ഉ​ട​ന​ടി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ഒ​രു​ക്ക​ണം. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് മു​ത​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റെ​ഡ് സീ ​അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ ഏ​തു​സ​മ​യ​ത്തും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നും രേ​ഖ​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നും അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. പു​തി​യ നി​യ​മം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ങ്കി​ലും, നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്താ​ൻ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ സാ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​മാ​റ്റം സൗ​ദി​യി​ലെ തീ​ര​ദേ​ശ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ ഒ​രു അ​നു​ഭ​വം ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു.

    gulfnews Saudi Arabia
