    14 Sept 2025 11:16 AM IST
    14 Sept 2025 11:16 AM IST

    ഈ ​വ​ർ​ഷം 'സൗ​ദി സ​മ്മ​ർ' ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​വ​ർ 32 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    2024 ലെ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ക്കാ​ൾ 26 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്ത് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് 53.2 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ
    ഈ ​വ​ർ​ഷം സൗ​ദി സ​മ്മ​ർ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​വ​ർ 32 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    സൗ​ദി​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല സീ​സ​ണിൽനിന്ന്

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല സീ​സ​ൺ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 32 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞ താ​യി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 'സൗ​ദി സ​മ്മ​ർ' പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം റെ​ക്കോ​ഡ് വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. 2024 ലെ ​വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ വ​ര​വ് താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം 26 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.


    ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച തു​ക​യും ഈ ​വ​ർ​ഷം ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ആ​കെ ചെ​ല​വ് 53.2 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത് വ​ർ​ഷം തോ​റും 15 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​സീ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 49 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണി​ത്. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ഫ​ലം ക​ണ്ട​താ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക എ​ന്ന സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ലം ക​ണ്ടു തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വ്യ​തി​രി​ക്ത​മാ​യ ടൂ​റി​സം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക, വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ചു.


    'ക​ള​ർ യു​വ​ർ സ​മ്മ​ർ' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടൂ​റി​സം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​യും ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ​യും തീ​ര​ദേ​ശ വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക​ൾ, ത്വാ​ഇ​ഫ്, അ​ൽ ബ​ഹ, അ​സീ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ർ​വ​ത വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റ് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സീ​സ​ണി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ചി​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും നൂ​ത​ന ടൂ​റി​സം ഓ​ഫ​റു​ക​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തെ സൗ​ദി ടൂ​റി​സം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

