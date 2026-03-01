Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 March 2026 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 9:02 AM IST

    ‘കാ​രു​ണ്യ സ്പ​ർ​ശം’ ഇ​​ഫ്താ​​ർ സം​​ഗ​​മം

    ‘കാ​രു​ണ്യ സ്പ​ർ​ശം’ ഇ​​ഫ്താ​​ർ സം​​ഗ​​മം
    ‘കാ​രു​ണ്യ സ്പ​ർ​ശം’ ഇ​​ഫ്താ​​ർ സം​​ഗ​​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജു​​ബൈ​​ൽ: റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘കാ​രു​ണ്യ സ്പ​ർ​ശം’ ഇ​​ഫ്താ​​ർ സം​​ഗ​​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജു​​ബൈ​​ൽ ന​ജ്‌​ദ്‌ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തു. റ​​മ​​ദാ​​ൻ ആ​​ത്മ​​സം​​സ്ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​​ന്റെ മാ​​സ​​മാ​​ണെ​​ന്നും എ​​ല്ലാ​​വ​​രും ഒ​​ന്നി​​ച്ചു മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​പോ​​കേ​​ണ്ട കാ​​ല​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ് നാം ​​ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​കു​​ന്ന​​തെ​​ന്നും സം​ഗ​മം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് പാ​നൂ​ർ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത​വ​​ഹി​​ച്ചു.

    ജ​ലീ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌, നാ​സ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഷാ​ഫി വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, സു​ബൈ​ർ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, ഷം​സു മ​ഞ്ചേ​രി, ബാ​ദു​ഷ കൊ​ല്ലം, അ​ൻ​സാ​ർ വ​യ​നാ​ട്, റി​യാ​സ് പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ എ​​ന്നി​​വ​​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ൽ​​കി.

    TAGS:gulfnewssaudiarabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Touch of Compassion' Iftar gathering
