Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    22 Sept 2025 9:22 PM IST
    Updated On
    22 Sept 2025 9:44 PM IST

    ഇന്ന് ദേശീയദിനം; വികസനക്കുതിപ്പിന്റെ 95-ാം വർഷത്തിൽ സൗദി അറേബ്യ

    'സൗദി വിഷൻ 2030' പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ സൗദി അറേബ്യ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
    ഇന്ന് ദേശീയദിനം; വികസനക്കുതിപ്പിന്റെ 95-ാം വർഷത്തിൽ സൗദി അറേബ്യ
    രാജ്യത്തിന്റെ 95 ആം ദേശീയദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ പ്രമേയ ചിത്രം

    ജിദ്ദ: സെപ്റ്റംബർ 23, ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യ അതിന്റെ 95-ാം ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ ദിനം രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തെയും വളർച്ചയെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. എണ്ണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ, എല്ലാ മേഖലകളിലും സമഗ്രമായ വികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന 'സൗദി വിഷൻ 2030' എന്ന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ സൗദി അറേബ്യ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിഷൻ 2030, രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക വെല്ലുവിളികളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

    സൗദിയുടെ ഈ വികസന കുതിപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഭാവി നഗരങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം തബൂക്കിനടുത്ത് നിലവിൽ വന്ന 'നിയോം' നഗര പദ്ധതി ആണ്. ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ നഗരം, 170 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള 'ദി ലൈൻ' എന്ന സവിശേഷമായ നഗര മാതൃകയിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിസ്മയ നഗരമാണ് നിയോം. കൂടാതെ, റിയാദിലെ കിങ് സൽമാൻ ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളമായി മാറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇത് പ്രതിവർഷം 1.20 കോടി യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്.

    സൗദി അറേബ്യയുടെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന മേഖലകളിലൊന്നാണ് ടൂറിസം. ഹജ്ജ്, ഉംറ തീർത്ഥാടനത്തിന് പുറമെ, വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ രാജ്യം പുതിയ വഴികൾ തേടുന്നു. അൽ ഉലയിലെ പുരാതന ശേഷിപ്പുകൾ (ഹെഗ്രയിലെ മദാഇൻ സാലിഹ്), ദിരിയയിലെ ചരിത്ര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയവയാണ്. ഉംലജ്, അൽവജ്ഹ് നഗരങ്ങൾക്കിടയിലായി നിലവിൽ വരുന്ന 'റെഡ് സീ പ്രോജക്റ്റ്' ആഡംബര ടൂറിസം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പദ്ധതിയാണ്. ചെങ്കടലിലെ മനോഹരമായ റിസോർട്ടുകൾ, പർവതങ്ങളിലെ സാഹസിക വിനോദങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ സൗദിയെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

    എണ്ണയിതര വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യ വിവിധ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നു. നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ പുതിയ വ്യവസായങ്ങളെയും സംരംഭങ്ങളെയും രാജ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സൗദി യുവജനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളും സമൂഹത്തിലെ അവരുടെ പങ്കാളിത്തവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വനിതകൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചത്, തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയത് തുടങ്ങിയവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

    2034 ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാൾ, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോർമുല വൺ റേസിംഗ്, ഡാകർ റാലി, ലോക ബോക്സിംഗ് മാച്ച്, സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പ്, ഇറ്റാലിയൻ സൂപ്പർ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റുകൾ തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിലൂടെ സൗദി അറേബ്യ ഒരു ആഗോള കായിക ശക്തിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിനോദത്തിനും കലയ്ക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനായി സിനിമാ ശാലകളും സംഗീത കച്ചേരികളും രാജ്യത്ത് സാധാരണമായി. ഇത് യുവാക്കൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഇടങ്ങളെ പുനരുദ്ധരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വിനോദത്തിനും വിജ്ഞാനത്തിനും അവസരം നൽകുന്നതിലും രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

    രാജ്യത്തിന്റെ വികസനക്കുതിപ്പിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന്റെയും കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നേതൃത്വമാണ്. വിഷൻ 2030 പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുകയും അതിനെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ പ്രധാന ശിൽപി അദ്ദേഹമാണ്. 95-ാം ദേശീയ ദിനത്തിൽ, സൗദി അറേബ്യ അതിന്റെ ഭൂതകാലത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഭാവിക്കായി ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായം എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ ഈ ദൂരവ്യാപകമായ പദ്ധതികൾ സൗദിയുടെ ഭാവിക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുന്നു.

