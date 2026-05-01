    Posted On
    date_range 1 May 2026 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 1 May 2026 1:56 PM IST

    ഇ​ന്ന്​ മെ​യ് ദി​നം; വിയർപ്പി​െൻറ ചരിത്രവും അധ്വാനത്തി​െൻറ അഭിമാനവും

    ലോ​കം പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ അ​ദൃ​ശ്യ​ക​ര​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും തൊ​ഴി​ലാ​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ചി​ക്കാ​ഗോ​യി​ലെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ ആ ​പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യം ഇ​ന്നും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ ക​ണ്ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഓ​രോ അം​ബ​ര​ചും​ബി​യാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലും അ​തി​െൻറ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​െൻറ പേ​ര് വ​ലി​യ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ത്തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാം. എ​ന്നാ​ൽ ആ ​നി​ർ​മി​തി​യു​ടെ ഓ​രോ ക​ല്ലി​ലും സി​മ​ൻ​റി​ലും പ​തി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ട​മ​യു​ടെ പേ​ര​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​ത് പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ വി​യ​ർ​പ്പും അ​ധ്വാ​ന​വു​മാ​ണ്. റോ​ഡു​ക​ളും പാ​ല​ങ്ങ​ളും ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും തു​ട​ങ്ങി ആ​ധു​നി​ക നാ​ഗ​രി​ക​ത​യു​ടെ ഓ​രോ സ്പ​ന്ദ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലും കാ​ണ​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​കു​ന്ന അ​നേ​കം കൈ​ക​ളു​ണ്ട്. ആ ​കൈ​ക​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ലോ​കം മെ​യ് ഒ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പോ​രാ​ട്ട സ്​​മ​ര​ണ

    മെ​യ് ദി​നം കേ​വ​ല​മൊ​രു അ​വ​ധി​ദി​ന​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മ​നു​ഷ്യ​െൻറ ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​നും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ത​രൂ​ഷി​ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​െൻറ സ്മ​ര​ണ​യാ​ണ്. 19ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ ദു​സ്സ​ഹ​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​സ​മ​ര​വീ​ര്യം ഉ​ട​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ട്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ ജോ​ലി സ​മ​യം, ന്യാ​യ​മാ​യ വേ​ത​നം, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യം എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ. 1886 മെ​യ് ഒ​ന്നി​ന് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ചി​ക്കാ​ഗോ​യി​ലു​ള്ള ഹേ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ്ക്വ​യ​റി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും തു​ട​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ര​ക്ത​ച്ചൊ​രി​ച്ചി​ലും ലോ​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു അ​തി​ർ​ത്തി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും അ​ത് ലോ​ക​ത്തെ അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഗ​ത്തി​െൻറ പൊ​തു​ശ​ബ്ദ​മാ​ണെ​ന്നും ഹേ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സം​ഭ​വം തെ​ളി​യി​ച്ചു. 1889ൽ ​പാ​രീ​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ര​ണ്ടാം ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​ണ് മെ​യ് ഒ​ന്നി​നെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര തൊ​ഴി​ലാ​ളി ദി​ന​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഈ ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​െൻറ അ​ല​യൊ​ലി​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​ത് 1923ലാ​ണ്. മ​ദ്രാ​സി​ലെ മ​റീ​ന ബീ​ച്ചി​ൽ മ. ​സിം​ഗാ​ര​വേ​ലു ചെ​ട്ടി​യാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​െൻറ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി മാ​റി.

    എ​ട്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ ജോ​ലി എ​ന്ന​ത് വെ​റു​മൊ​രു സ​മ​യ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​മ​ല്ല. മ​നു​ഷ്യ​നെ യ​ന്ത്ര​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കാ​തെ, അ​വ​ന് സ്വ​ന്തം കു​ടും​ബ​ത്തി​നും വി​ശ്ര​മ​ത്തി​നും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക എ​ന്ന വ​ലി​യ മാ​നു​ഷി​ക ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഇ​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പ​ല തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും, അ​ത് വേ​ത​ന​മാ​ക​ട്ടെ, അ​വ​ധി​യാ​ക​ട്ടെ, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ തൊ​ഴി​ലി​ട​മാ​ക​ട്ടെ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം മു​ൻ​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി സ​മ​രം ചെ​യ്ത് നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​വ​യാ​ണെ​ന്ന​ത് നാം ​മ​റ​ന്നു​കൂ​ടാ.

    അ​ദൃ​ശ്യ​രാ​യ രാ​ഷ്​​ട്ര​ശി​ല്പി​ക​ൾ

    ഒ​രു ന​ഴ്സ് രാ​ത്രി​യി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങാ​തെ രോ​ഗി​യെ പ​രി​ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഒ​രു ഡ്രൈ​വ​ർ പു​ല​ർ​ച്ചെ റോ​ഡി​ലി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, ഒ​രു ക​ർ​ഷ​ക​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം രാ​ഷ്​​ട്ര നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ലി​ന് ചെ​റി​യ​തെ​ന്നോ വ​ലി​യ​തെ​ന്നോ ഉ​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ല. ഓ​രോ ജോ​ലി​ക്കും അ​തി​െൻറ മ​ഹ​ത്വ​മു​ണ്ട്. ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ സം​സ്കാ​രം അ​ള​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​വി​ടു​ത്തെ സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​വി​ടു​ത്തെ സാ​ധാ​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളോ​ട് ആ ​സ​മൂ​ഹം കാ​ട്ടു​ന്ന ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​െൻറ ഉ​പ്പു​ര​സം

    മ​ല​യാ​ളി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം മെ​യ് ദി​നം പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​െൻറ കൂ​ടി അ​ട​യാ​ള​മാ​ണ്. മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ ചു​ട്ടു​പൊ​ള്ളു​ന്ന ചൂ​ടി​ലും ഏ​കാ​ന്ത​ത​യി​ലും ത​െൻറ കു​ടും​ബ​ത്തി​െൻറ അ​ടു​പ്പ് പു​ക​യാ​ൻ വി​യ​ർ​പ്പൊ​ഴു​ക്കു​ന്ന ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ മെ​യ് ദി​ന​ത്തി​െൻറ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​ണ്. സ്വ​ന്തം സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച്, ഫോ​ൺ സ്ക്രീ​നി​ലൂ​ടെ മ​ക്ക​ളു​ടെ ചി​രി ക​ണ്ട് ആ​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന് സ്നേ​ഹ​ത്തി​െൻറ​യും ത്യാ​ഗ​ത്തി​െൻറ​യും രു​ചി​യു​ണ്ട്.

    മാ​റാ​ത്ത മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ

    ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​സും ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​നും ലോ​ക​ത്തെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​മ്പോ​ഴും മ​നു​ഷ്യ​െൻറ അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​നും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​ക്കും പ​ക​രം വെ​ക്കാ​ൻ മ​റ്റൊ​ന്നി​ല്ല. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ന്യാ​യ​മാ​യ വേ​ത​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് കാ​രു​ണ്യ​മ​ല്ല, നീ​തി​യാ​ണ്. കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സ​ഹാ​യ​മ​ല്ല, അ​ത് അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്.

    ഈ ​മെ​യ് ദി​ന​ത്തി​ൽ, ന​മ്മു​ടെ ചു​റ്റു​മു​ള്ള ഓ​രോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ​യും ന​ന്ദി​യോ​ടെ സ്മ​രി​ക്കാം. മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം, ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​െൻറ​യും അ​ധ്വാ​ന​ത്തെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സം​സ്കാ​രം ന​മു​ക്ക് വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാം. കാ​ര​ണം, ലോ​കം മു​ന്നോ​ട്ട് നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത് വാ​ക്കു​ക​ളാ​ല​ല്ല, കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ നി​ശ​ബ്​​ദ​മാ​യ ക​ർ​മ​ശേ​ഷി​യാ​ലാ​ണ്.

    TAGS: may day, jobs, Works, gulf, Labor
    News Summary - Today is May Day; the history of sweat and the pride of labor
    Similar News
    Next Story
    X