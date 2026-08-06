ഇന്ന് ഹിരോഷിമ ദിനം; ചരിത്രത്തിെൻറ ചാരത്തിൽ തെളിയുന്ന മനുഷ്യമുഖംtext_fields
ആഗസ്റ്റ് ആറും ഒമ്പതും ജപ്പാെൻറ കലണ്ടറിലെ രണ്ട് സാധാരണ തീയതികളല്ല. ശാസ്ത്രം മനുഷ്യെൻറ കൈകളിൽ അതിരില്ലാത്ത ശക്തി ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മനുഷ്യത്വത്തിന് കഴിയാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതിെൻറ ശാശ്വതമായ ഓർമപ്പെടുത്തലാണ് ആ ദിനങ്ങൾ. ചില നഗരങ്ങൾ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളായതുകൊണ്ടും സംസ്കാരത്തിെൻറ മഹത്വം കൊണ്ടും ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടുമ്പോൾ, ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയും മനുഷ്യരാശിയുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നഗരങ്ങളാണ്.
1945 ആഗസ്റ്റ് ആറിെൻറ പ്രഭാതം മറ്റേതൊരു ദിവസത്തെയും പോലെ സാധാരണമായിരുന്നു. സ്കൂളുകൾ തുറന്നു, കടകളും ആശുപത്രികളും പ്രവർത്തിച്ചു, വൈകുന്നേരം കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പരസ്പരം യാത്രപറഞ്ഞു. എന്നാൽ രാവിലെ 8.15-ന് ആകാശത്ത് ഉയർന്നത് സൂര്യെൻറ വെളിച്ചമായിരുന്നില്ല, മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ച മറ്റൊരു സൂര്യനായിരുന്നു. ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നഗരം തീയിൽ മുങ്ങി; ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനുകളും എഴുതപ്പെടാത്ത സ്വപ്നങ്ങളും ഇല്ലാതായി.
സൈനിക വിശകലനങ്ങൾ ഇതിനെ യുദ്ധത്തിെൻറ വഴിത്തിരിവായി വിലയിരുത്തി, രാഷ്ട്രീയം ഇതിെൻറ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ച് വാദിച്ചു. എന്നാൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരമ്മയ്ക്ക് അതൊന്നും ചരിത്രമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയിരുന്നില്ല, ഒരു വാക്കിലൊതുങ്ങുന്ന ‘നഷ്ടം’ മാത്രമായിരുന്നു. പൂർത്തിയാകാതെ പോയ ബാല്യങ്ങൾക്കും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിവരാത്ത മനുഷ്യർക്കും കണക്കുപുസ്തകങ്ങളിൽ ഇടമില്ലാത്തതിനാൽ, ഹിരോഷിമ മരണസംഖ്യകൾ മാത്രമല്ല, ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ജീവിതങ്ങളുടെ പ്രതീകം കൂടിയാണ്. മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാഗസാക്കിയും അതേ വിധി ഏറ്റുവാങ്ങി. ഹിരോഷിമ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചെങ്കിൽ, നാഗസാക്കി ലോകത്തിെൻറ മനസ്സാക്ഷിയോട് ഒരു ചോദ്യമുയർത്തി: ‘മനുഷ്യനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ യുദ്ധം ജയിക്കാനാവില്ലേ?’
ആണവസ്ഫോടനങ്ങളെ അതിജീവിച്ചവരെ ജപ്പാൻ ‘ഹിബാകുഷ’ എന്ന് വിളിച്ചു. മരണത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും, ആ ഓർമകളുടെ നിഴലിൽ നിന്നും മനസ്സിലെ മുറിവുകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് മോചനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ഹിരോഷിമയിലെ സമാധാന സ്മാരക മ്യൂസിയത്തിലുള്ള ഉരുകിപ്പോയ കൈക്കടികാരവും കരിഞ്ഞ സ്കൂൾ യൂണിഫോമും ഒരു കുട്ടിയുടെ ത്രിചക്രവണ്ടിയും പൂർത്തിയാകാതെ പോയ ജീവിതങ്ങളുടെ നിശ്ശബ്ദ സാക്ഷ്യങ്ങളായി സംസാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, നഗരങ്ങളുടെ നാശമല്ല, അവരുടെ പുനർജന്മമാണ് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. ചാരത്തിന്മേൽ വീടുകളും സ്കൂളുകളും വീണ്ടും ഉയർന്നു; കുട്ടികളുടെ ചിരി തെരുവുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. കോൺക്രീറ്റിലല്ല, സമാധാനത്തിെൻറ ആശയത്തിലായിരുന്നു അവർ വലിയ സ്മാരകം പണിതത്. എൺപത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം സാങ്കേതികവിദ്യ മുന്നേറിയെങ്കിലും യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കുട്ടികൾ ഇന്നും അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ ജനിക്കുകയും അമ്മമാർക്ക് മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹിരോഷിമ ഇന്ന് നമ്മളെ നോക്കുന്നത് ഒരു നഗരമായല്ല, 1945-ലെ മനുഷ്യനെയല്ല, ഇന്നത്തെ നമ്മളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയായാണ്.
ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതി അളക്കേണ്ടത് മിസൈലുകളുടെ ദൂരത്തിലല്ല, കുട്ടിക്ക് ഭയമില്ലാതെ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ്. രാജ്യത്തിെൻറ ശക്തി അതിെൻറ ആണവശേഖരത്തിലല്ല, ജനങ്ങളുടെ ജീവനും അന്തസ്സും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശേഷിയിലാണ്. കാരണം, മറ്റൊരാളുടെ ജീവനും എെൻറ ജീവനുപോലെ വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് മനുഷ്യസഭ്യതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടിത്തം. ഓരോ ആഗസ്റ്റിലും നടക്കുന്ന യഥാർഥ അനുസ്മരണം പൂക്കളിലും മെഴുകുതിരികളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല; വെറുപ്പിനുപകരം സംവാദവും യുദ്ധത്തിനുപകരം സമാധാനവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനത്തിലുമാണ് അത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
ചരിത്രം മറക്കുന്നവരെ അത് വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഹിരോഷിമയെയും നാഗസാക്കിയെയും ഓർക്കേണ്ടത് ജപ്പാനുവേണ്ടിയല്ല, നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരായി തുടരാനും ഇനിയും ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കും വേണ്ടിയാണ്. ശാസ്ത്രത്തിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്ന ‘ശക്തി എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?’ എന്ന ചോദ്യത്തിനപ്പുറം, ‘മനുഷ്യൻ ആർക്കുവേണ്ടിയാണ്?’ എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് മനുഷ്യത്വമാണ്.
ഒരു നഗരം ചാരമാകാൻ ഒരു നിമിഷം മതി. എന്നാൽ മനുഷ്യഹൃദയം കരുണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ലോകം വീണ്ടും പുനർനിർമിക്കപ്പെടുന്നു. ഓരോ ആഗസ്റ്റിലും ആ നഗരങ്ങൾ നമ്മോട് ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരേയൊരു വാക്ക് ഇതാണ്: ‘ഓർക്കുക!’
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