Madhyamam
    Posted On
    date_range 4 May 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 4 May 2026 8:56 AM IST

    ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ഫ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    ദ​മ്മാ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് 79 ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ഫ്

    കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്

    ദ​മ്മാം: ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് 79 ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ഫ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ തു​ലി​പ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പി.​വി. ഹാ​രി​ഷ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. സ​ഫ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചീ​ഫ് ജ​ഡ്ജ്. സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ ഏ​രി​യ 15, 31, 61, 60 എ​ന്നി​വ​യ്ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ ക്ല​ബ്ബു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 30-ാളം ​മ​ത്സ​രാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ, ദ​മ്മാം, ജൂ​ബൈ​ൽ, റി​യാ​ദ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി. ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് 79 ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്‌​ദ​ൽ, പ്രോ​ഗ്രാം ക്വാ​ളി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ല​ക്സ് ഫി​ലി​പ്പ്, ക്ല​ബ് ഗ്രോ​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ന​ര​സിം​ഹ റാ​വു എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്​​ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്പീ​ച്ച്, ഇ​വാ​ലു​വേ​ഷ​ൻ സ്പീ​ച്ച്, ടേ​ബി​ൾ ടോ​പി​ക്, ഹ്യൂ​മ​റ​സ് സ്പീ​ച്ച് എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ഫ് ഏ​രി​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും ഷ​ഫ്രാ​സ് മു​ബാ​റ​ക്, സ​ജ​ൻ മാ​ത്യു, മ​ഷ്ഹ​ർ, നു​അ​മാ​ൻ, ലീ​ന ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഉ​മ വെ​ങ്ക​ട്, ജോ​സ​ഫ് പാ​ല​ത്ത​റ, ഷ​മീം ക​ട്ട​ക്കാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​നീ​ർ, ആ​ബി​ദ് നി​സാം ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ഫ​ല​ക​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

