Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 7:46 AM IST

    ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ റി​യാ​ദ് ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചാം വാ​ര്‍ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ റി​യാ​ദ് ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചാം വാ​ര്‍ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ റി​യാ​ദ് 25ാം ​വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷ സം​ഘാ​ട​ക​ർ

    റി​യാ​ദ്: ത​ല​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ റി​യാ​ദ് ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചാം വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘അ​ദ്നാ​ന്‍ മെ​ഹ്ഫി​ല്‍ 25’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ക്ക റോ​ഡ്‌ എ​ക്സി​റ്റ് 26ല്‍ ​ഫ്ലെ​മിം​ഗോ പാ​ര്‍ക്ക് മാ​ളി​ലു​ള്ള മാ​ര്‍ക്ക് ആ​ന്‍ഡ്‌ സേ​വ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗീ​ത നി​ശ​യി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള മി​ക​ച്ച ഗാ​യ​ക​രാ​യ ആ​ബി​ദ് ക​ണ്ണൂ​ര്‍, സ​ജി​ലി സ​ലീം എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം റി​യാ​ദി​ലെ ഗാ​യ​ക​രാ​യ അ​ബ്ദു​ല്‍ ക​ബീ​ര്‍, ഉ​മ്മ​ര്‍ ഫി​റോ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. റി​യാ​ദി​ലെ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യ സ​ജി​ന്‍ നി​ഷാ​ന്‍റെ ക​യ്യ​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള അ​വ​ത​ര​ണം പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ 25 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ റി​യാ​ദി​ന്‍റെ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ സം​ക്ഷി​പ്ത രൂ​പ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പെ​ടു​ത്തി​യ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്‍റ​റി പി.​വി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​ലിം, റ​ഫ്സാ​ദ് വാ​ഴ​യി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സീ​നി​യ​ര്‍ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​ഫ. ഒ.​വി. അ​ബ്ദു​ല്‍ ഫൈ​സ​ല്‍, യൂ​നു​സ് ഉ​സ്മാ​ന്‍, ഖാ​ലി​ദ്‌ റ​ഹ്മാ​ന്‍ ചെ​റി​യ​ത്ത്, പി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷ​ഫീ​ക്ക്, ഷ​മീ​ര്‍ തീ​ക്കൂ​ക്കി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​രെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​ന്‍വീ​ര്‍ ഹാ​ഷി​മി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ര്‍ന്ന് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മു​ത​ൽ പു​ഡി​ങ് ഫെ​സ്റ്റ് എ​ന്ന​പേ​രി​ല്‍ പാ​ച​ക മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ രാ​ത്രി പ​ന്ത്ര​ണ്ടു മ​ണി വ​രെ നീ​ണ്ടു. പു​ഡി​ങ്ങ് ഫെ​സ്റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ഷെ​യ്ഖ്‌ അ​ബ്ദു​ള്ള, അ​നീ​സ ഹ​ദ്ദാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഫ​ല​നി​ര്‍ണ​യം ന​ട​ത്തി. ജ​ഫ്രീ​ന ജ​ഫ്ഷീ​ദ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ന​ഫീ​സ ഷ​ഫീ​ക്ക് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ശ​ഫാ​ഹു റ​മീ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് പു​ഡി​ങ് ഫെ​സ്റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ഓ​ര്‍ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍മാ​രാ​യ വി.​സി അ​ഷ്ക​ര്‍, ശ​ബ്നം അ​ഷ്ക​ര്‍, അ​ബ്ദു​ല്‍ ഖാ​ദ​ര്‍ മോ​ച്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഷെ​ഫ് മ​ശൂ​ദ് സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​വി. ഹ​സീ​ബ്, കെ.​എം അ​ബ്ദു​ല്‍ ക​രീം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ റി​യാ​ദ് ക​ലാ​വേ​ദി ഗാ​ന​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ സ്പോ​ൺ​സ​ര്‍മാ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    മാ​ര്‍ക്ക് ആ​ന്‍ഡ്‌ സേ​വ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ സ​ദ​സ്സി​നെ ആ​ബി​ദ് ക​ണ്ണൂ​രും സ​ജി​ലി സ​ലീ​മും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫാ​ഷ​ന്‍ ഷോ, ​ഒ​പ്പ​ന, അ​റ​ബി​ക് ഡാ​ന്‍സ്, ഹൂ​ല ഹൂ​പ് ഡാ​ന്‍സ്, ഡാ​ന്‍ഡി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​റ്റു കൂ​ട്ടി. ബി​സി​ന​സ്, ക​ലാ, സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ല​ക്കി ഡ്രോ​യി​ൽ മ​ഹ​ർ ഷ​ഫീ​ക്, താ​ഹി​ർ വാ​ഴ​യി​ൽ, സ​മീ​ർ അ​വ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി.

    ‘അ​ദ്നാ​ന്‍ മെ​ഹ്ഫി​ല്‍ 25’ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ റി​യാ​ദ് ഇ​വ​ന്‍റ്സ് ത​ല​വ​ന്‍ പി.​സി ഹാ​രി​സ്, അ​ഫ്താ​ബ് അ​മ്പി​ലാ​യി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    മു​ഴു​വ​ന്‍ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​പ​തോ​ളം വ​ള​ന്റി​യ​ര്‍മാ​രും ചേ​ര്‍ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഇ​വ​ന്റ​സ് ഹെ​ഡ് കൂ​ടി​യാ​യ പി.​സി. ഹാ​രി​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RiyadhSaudi NewsTMWAAnniversary celebration
    News Summary - TMWA Riyadh celebrates its 25th anniversary
    Similar News
    Next Story
    X