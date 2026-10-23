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    ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ. ജി​ദ്ദ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു

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    ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ. ജി​ദ്ദ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു
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    ജി​ദ്ദ: ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ജി​ദ്ദ ഇ​ൻ ഹൗ​സ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു. അ​ൽ ഫൈ​ഹ ഡി​സ്ട്രി​ക്ടി​ലെ അ​ൽ അ​ന്ദ​ലൂ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ലു​ള്ള വി​വ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ പു​തി​യ കോ​ർ​ട്ടി​ലെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ർ​ഷ​ദ് അ​ച്ചാ​ര​ത്ത് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​തി​ർ​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ.​പി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, വി.​പി. സ​ലീം, എ.​കെ. അ​നീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നി​ഹാ​ൽ അ​സ്‌​ലം ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    ബി​ഗി​നേ​ഴ്‌​സ്, അ​മ​ച്വ​ർ, പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ബി​ഗി​നേ​ഴ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ, ഉ​മ​ർ റ​ഫീ​ഖ് –ഹം​ദാ​ൻ ഇ​സാം സ​ഖ്യ​ത്തെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​ഹ​ദ് – ന​ഹ​ൽ സ​ഖ്യം ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. അ​മ​ച്വ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ, ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ഹാ​ൻ നി​ഷാ​ദ് – ഫൈ​സാ​ൻ ഫ​ഹ​ദ് സ​ഖ്യ​ത്തെ കീ​ഴ​ട​ക്കി മാ​സി​ൻ – ഇ​ർ​ഫാ​ൻ സ​ഖ്യം കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ, ഗു​ൽ​സാ​ർ – സ​ജാ​ദ് സ​ഖ്യ​ത്തെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി നി​ഷാ​ദ് – ദാ​വൂ​ദ് കൈ​താ​ൽ സ​ഖ്യം ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചീ​ഫ് റ​ഫ​റി​യാ​യ നാ​സ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ർ​ഷ​ദ് അ​ച്ചാ​ര​ത്ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ. മ​ഖ്ബൂ​ൽ ഇ​വ​ന്റ്സ് ഹെ​ഡ് കെ.​എം ഷം​സീ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​ർ​ഷാ​ദ്, സി​യാ​ദ് കി​ടാ​ര​ൻ, സ​ഹ്നാ​സ്, ഹ​സ്സ​ൻ സ​ഫ​റു​ല്ല, റ​ഫീ​ഖ് പെ​രൂ​ൾ, ദാ​വൂ​ദ് കൈ​താ​ൽ എ​ന്നി​വ​രും അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യ റാ​ഷി​ദ്, അ​ഹ്മ​ദ് ക​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​രും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

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    News Summary - TMWA Jeddah Badminton Tournament concludes
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