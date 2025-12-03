Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightടി.​കെ.​എം സ്മാ​ഷ് 25...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 9:16 AM IST

    ടി.​കെ.​എം സ്മാ​ഷ് 25 സീ​സ​ൺ ടു; ​ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ടി.​കെ.​എം സ്മാ​ഷ് 25 സീ​സ​ൺ ടു; ​ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ടി.​കെ.​എം സ്മാ​ഷ് 25 സീ​സ​ൺ ടു ​ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നച്ചട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: കൊ​ല്ലം ടി.​കെ.​എം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് സൗ​ദി അ​ലും​നി ചാ​പ്റ്റ​ർ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു.​ ‘സി​ന്മാ​ർ ടി.​കെ.​എം. സ്മാ​ഷ് 25 സീ​സ​ൺ ടു’ ​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ റി​യാ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ലോ​ഗോ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്​​റ്റ​ർ ഡോ. ​ജി.​എ​സ്. പ്ര​ദീ​പാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​ത്.

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ അ​ണ്ട​ർ 13 ചാ​മ്പ്യ​ൻ ഹ​നി​ൻ റ​ഹ്​​മാ​ൻ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു. സി​ന്മാ​ർ പ്ര​ധി​നി​ധി ബി​നോ​ജ്, കെ.​ഇ.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ നി​സാ​ർ, ടി.​കെ.​എം. സൗ​ദി അ​ലു​മ്നി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ശ്രീ​ഹ​രി, കെ.​ഇ.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ആ​ഷി​ക് പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല, എം.​എ.​ആ​ർ പ്രൊ​ജ​ക്ട​സ് എം.​ഡി അ​ൻ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.19 എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും 120 ക​ളി​ക്കാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ കു​റ്റി​പ്പു​റം എം.​ഇ.​എ​സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സി.​ഇ.​റ്റി അ​ലു​മ്നി​യും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം കു​സാ​റ്റ് അ​ലു​മ്നി​യും നേ​ടി. ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ട്രോ​ഫി​യും വി​വി​ധ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും കാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത അ​ണ്ട​ർ 11 & 13 കേ​ര​ള ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ജേ​താ​വ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ സാ​ജി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. എ​മെ​ർ​ജി​ങ് പ്ലെ​യ​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​രം എം.​ഇ.​സ് അ​ലു​മ്നി അം​ഗം അം​സി​ക്ക്‌ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    സി​ന്മാ​ർ സി.​ഇ.​ഒ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, അ​ൾ​ട്രാ ട്രീ​റ്റ്മെ​ന്റ് എം.​ഡി. സ​തീ​ഷ്കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഫ​ല​ക​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​തു. ടി.​കെ.​എം. അ​ലു​മ്നി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫേ​സ് പെ​യി​ന്റി​ങ്ങും, മെ​ഹ​ന്ദി​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വെ​ൽ​ക്കം ഡാ​ൻ​സും ഫ്ലാ​ഷ് മോ​ബും കേ​ര​ള വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്​​റ്റാ​ൾ ഓ​ല​പ്പീ​ടി​ക​യും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് പ​കി​ട്ടേ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsbadminton tournamentgulfconcludes
    News Summary - TKM Smash 25 Season Two; Badminton Tournament concludes
    Similar News
    Next Story
    X