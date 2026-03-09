Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 March 2026 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 10:38 AM IST

    തിരൂരങ്ങാടി റിയാദ് കൂട്ടായ്മ ഇഫ്താർ

    തിരൂരങ്ങാടി റിയാദ് കൂട്ടായ്മ ഇഫ്താർ
    തിരൂരങ്ങാടി റിയാദ് കൂട്ടായ്മ ഇഫ്താർ സംഗമം

    റിയാദ്: ദീർഘകാലമായി റിയാദിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും തിരൂരങ്ങാടിയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന തിരൂരങ്ങാടി റിയാദ് കൂട്ടായ്മ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. മലസിലെ ചെറീസ്​ റെസ്​റ്റോറൻറ്​ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അമ്പതിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു.

    അരിമ്പ്ര റഊഫ്, ഷുക്കൂർ മേലെവീട്ടിൽ, അബ്​ദുൽ റഊഫ്, സാദിഖ്​ ബാബു തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. പ്രവാസലോകത്തെ സൗഹൃദം പുതുക്കാനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും സംഗമം വേദിയായി.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Tirurangadi Riyadh Community Iftar
