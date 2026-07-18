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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 July 2026 9:44 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 9:44 PM IST

    സൗദിയിൽ പഴുതടച്ചുള്ള മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട: 27 കിലോ ഹാഷിഷുമായി രണ്ട് യമനികൾ പിടിയിൽ

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    മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്തിന്​ പിടിയിലായ യമൻ പൗരന്മാർ

    ജിദ്ദ: രാജ്യത്ത് മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്തും വിപണനവും തടയുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യ ശക്തമായ പരിശോധന തുടരുന്നു. ഇതി​െൻറ ഭാഗമായി അസീർ മേഖലയിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ 27 കിലോയിലധികം ഹാഷിഷുമായി രണ്ട് യമൻ സ്വദേശികളെ റോഡ് സുരക്ഷക്കായുള്ള പ്രത്യേക സേന പിടികൂടി.

    സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു നടത്തുന്ന പഴുതടച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് വൻ ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിച്ചത്. അറസ്​റ്റിലായ പ്രതികളെ തുടർനടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തി​െൻറ സുരക്ഷയും പൊതുജനാരോഗ്യവും മുൻനിർത്തി, ലഹരിക്കടത്ത് പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഈ ലഹരി വിരുദ്ധ ദൗത്യം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിൽ അകപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത കടുത്ത നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതി​െൻറ ഭാഗമായി രാജ്യത്തി​െൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധനകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, അതിർത്തികളിലൂടെയുള്ള ലഹരിക്കടത്ത് തടയുന്നതിനായി ഇറക്കുമതി-കയറ്റുമതി മേഖലകളിൽ കസ്​റ്റംസ് പരിശോധനയും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയാസ്പദമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കണമെന്ന് പൊതുജനങ്ങളോട് മന്ത്രാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മക്ക, മദീന, റിയാദ്, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് 911 എന്ന നമ്പറിലും, രാജ്യത്തി​െൻറ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് 999, 995 എന്നീ നമ്പറുകളിലും വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവരുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ പൂർണമായും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും അവർക്ക് യാതൊരുവിധ നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:drug huntMinistry of InteriorSaudi Arabia
    News Summary - Tightened Drug hunt crackdown in Saudi: Two Yemenis caught with 27 kg of hashish
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