Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദിയിൽ നാല്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 4:20 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 4:20 PM IST

    സൗദിയിൽ നാല് പ്രവിശ്യകളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത

    text_fields
    bookmark_border
    ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ് തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം
    rain
    cancel

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്കും ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ജിസാൻ, അസീർ, അൽ ബഹാ, മക്ക എന്നീ നാല് പ്രവിശ്യകളുടെ മലയോര മേഖലകളിലാണ് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഴയോടൊപ്പം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശിയടിച്ചേക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

    രാജ്യത്തി​െൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റും അതുമൂലമുള്ള പൊടിപടലങ്ങളും ഉയർന്നേക്കാം. ഇത് ദൃശ്യപരത ഗണ്യമായി കുറയാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അൽ ജൗഫ്, വടക്കൻ അതിർത്തി പ്രവിശ്യ, റിയാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയുടെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലുമാണ് കാറ്റും പൊടിപടലങ്ങളും തുടരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്.

    ചെങ്കടലിലെ ഉപരിതല കാറ്റി​െൻറ ഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കടലി​െൻറ വടക്കൻ, മധ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് മണിക്കൂറിൽ 25 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലായിരിക്കും കാറ്റ് വീശുക. എന്നാൽ തെക്കൻ ഭാഗത്ത് കാറ്റി​െൻറ വേഗത താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും. വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് മണിക്കൂറിൽ 10 മുതൽ 30 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലായിരിക്കും ഇവിടെ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയെന്നും ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തി​െൻറ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RainforecastSaudi ArabiaThunderstorms
    News Summary - Thunderstorms and rain forecast for four provinces in Saudi Arabia
    Similar News
    Next Story
    X