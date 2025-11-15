Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    15 Nov 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    15 Nov 2025 10:12 AM IST

    ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത; വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്

    ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത; വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യു​ടെ മി​ക്ക പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു കൂ​ടി​യ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷി​ത സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള താ​ഴ്വ​ര​ക​ളി​ലും അ​രു​വി​ക​ളി​ലും നി​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നീ​ന്തു​ന്ന​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    മ​ക്ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ത​മാ​യ​തോ ക​ന​ത്ത​തോ ആ​യ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് മി​ന്ന​ൽ പ്ര​ള​യം, ആ​ലി​പ്പ​ഴം വീ​ഴ്ച, പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. റി​യാ​ദി​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ മ​ഴ​യും പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. മ​ദീ​ന, അ​ൽ ജൗ​ഫ്, വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി, ഹാ​ഇ​ൽ, അ​ൽ​ഖ​സീം, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ, അ​ൽ​ബ​ഹ, അ​സീ​ർ, ജീ​സാ​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ത​മാ​യ​തോ ക​ന​ത്ത​തോ ആ​യ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ത​ബൂ​ക്കി​ലും നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ മ​ഴ​യാ​യി​രി​ക്കും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ന​ൽ​കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

