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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകേ​ളി ‘തൂ​ലി​ക...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Aug 2026 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2026 9:12 AM IST

    കേ​ളി ‘തൂ​ലി​ക ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ’ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ച​നാ മ​ത്സ​രം: വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

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    കേ​ളി ‘തൂ​ലി​ക ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ’ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ച​നാ മ​ത്സ​രം: വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
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    സ​ലിം പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റു​മു​റി, ഡോ. ​ശ്രു​തി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, സു​ബൈ​ദ കോ​മ്പി​ൽ, ജ്യോ​തി​ലാ​ൽ ശൂ​ര​നാ​ട്, ഷെ​ഫീ​ഖ് മെ​ഹ​ബൂ​ബ്

    റി​യാ​ദ്​: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘തൂ​ലി​ക ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ’ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​െൻറ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ക​ഥ, ക​വി​ത എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    സൗ​ദി​ക്ക് പു​റ​മെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി. ക​ഥാ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 42 ര​ച​ന​ക​ളും ക​വി​താ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 37 ര​ച​ന​ക​ളു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ഥാ ര​ച​നാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ലിം പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റു​മു​റി (ദ​മ്മാം) ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഡോ. ​ശ്രു​തി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ (റി​യാ​ദ്) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സു​ബൈ​ദ കോ​മ്പി​ൽ (അ​ൽ ഖ​ർ​ജ്) മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ക​വി​താ ര​ച​നാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ്യോ​തി​ലാ​ൽ ശൂ​ര​നാ​ട് (അ​ൽ ഖ​ർ​ജ്) ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഷെ​ഫീ​ഖ് മെ​ഹ​ബൂ​ബ് (റി​യാ​ദ്) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സു​നി​ൽ മാ​ട​മ്പി (യു.​എ.​ഇ) മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും കേ​ളി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ വെ​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:winnersannouncedsaudinewsessay competitiongulf
    News Summary - ‘Thulika Nakshatragal’ Online Essay Competition: Winners announced
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