Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    1 Oct 2025 2:12 PM IST
    Updated On
    1 Oct 2025 2:12 PM IST

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ജി​ദ്ദ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ ജി​ദ്ദ ഘ​ട​കം വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹ​റാ​സാ​ത് യാ​സ്മി​ൻ വി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ന​ഗ​ര​മാ​യ തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ ത​നി​മ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. പൂ​ര​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് നെ​റ്റി​പ്പ​ട്ട​വും ആ​ല​വ​ട്ട​വും മു​ത്തു​ക്കു​ട​യു​മേ​ന്തി​യ ഗ​ജ​വീ​ര​ൻ ചെ​ണ്ട, കു​ഴ​ൽ, ഇ​ല​ത്താ​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ൽ അ​ലം​കൃ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു വേ​ദി.

    ജി​ദ്ദ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച തൃ​ശ്ശി​വ​പേ​രൂ​രി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷം ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, പു​ലി​ക​ളി, മു​ത്തു​ക്കു​ട​ക​ൾ, പൂ​ത്താ​ല​മേ​ന്തി​യ ബാ​ലി​ക​മാ​രും സ്ത്രീ​ക​ളും എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ മ​ഹാ​ബ​ലി​യെ വ​ര​വേ​റ്റു. ഷാ​ജു കാ​ച്ച​പ്പി​ള്ളി​യാ​ണ് മ​ഹാ​ബ​ലി​യാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ട​ത്. വേ​ദി​യി​ൽ വ​നി​ത​വേ​ദി​യു​ടെ തി​രു​വാ​തി​ര, സ​ത്യ​ൻ നാ​യ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ സം​ഘ​ഗാ​നം, ബാ​ലി​ക​മാ​രു​ടെ നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ഷാ​ലു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി കു​ടും​ബി​നി​ക​ളു​ടെ കോ​മ​ഡി സ്കി​റ്റ്, ഗാ​യി​ക ഗാ​യ​ക​ന്മാ​രു​ടെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മി​ഴി​വേ​കി.

    ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കി​ര​ൺ ക​ലാ​നി​യും സു​വി​ജ സ​ത്യ​നും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി, ഷിം​ല ഷാ​ലു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജി​ജോ ക​ണ്ണൂ​ക്കാ​ട​ന്റെ​യും ഷി​നോ​ജ് അ​ലി​യാ​റി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ടം​വ​ലി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സി​ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​ണ്ണി തെ​ക്കേ​ട​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ബീ​ന പ​രീ​ത് ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ശ​രീ​ഫ് അ​റ​ക്ക​ൽ, ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, ഒ.​ഐ.​സി.​സി റീ​ജ​ന​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കാ​വു​മ്പാ​യി, അ​യ്യൂ​ബ് മു​സ്ലി​യാ​ര​ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ജി​ദ്ദ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി അം​ഗ​ത്വ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ആ​രി​ഫി​ൽ നി​ന്നും അം​ഗ​ത്വ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ന്റോ ജോ​ർ​ജ്‌ സ്വാ​ഗ​ത​വും പാ​പ്പൂ ജോ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

