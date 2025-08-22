Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 7:34 AM IST

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
    റി​യാ​ദി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ന്

    തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സൗ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ബ​ഷീ​ർ ചെ​റു​വ​ത്താ​നി​ക്ക് അം​ഗ​ത്വം ന​ൽ​കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ധ​ന​ഞ്ജ​യ​കു​മാ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഷെ​റി​ൻ മു​ര​ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ഹി​ദ് അ​റ​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സൂ​ര​ജ്, ശ​ര​ത് ജോ​ഷി, സു​രേ​ഷ് തി​രു​വി​ല്വാ​മ​ല എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി റി​യാ​ദ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി 2026ലേ​ക്കു​ള്ള അം​ഗ​ത്വം പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നുമു ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ്, ദ​മ്മാം, ജു​ബൈ​ൽ, ജി​ദ്ദ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ഗ​സ്ത് 15 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 15 വ​രെ അം​ഗ​ത്വം പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​ര​വ​ധി ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സൗ​ദി​യു​ടെ മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി​യി​ലു​ള്ള തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​ക്കാ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    TAGS:thrissur districtSaudi NewsMembership CampaignFriendship Association
