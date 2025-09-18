Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഉ​ച്ച​വെ​യി​ല​ത്ത്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 7:47 AM IST

    ഉ​ച്ച​വെ​യി​ല​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മൂ​ന്ന് മാ​സ വി​ല​ക്ക് അ​വ​സാ​നി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ ​വ​ർ​ഷം നി​യ​മം പാ​ലി​ച്ച​വ​രു​ടെ നി​ര​ക്ക് 94 ശ​ത​മാ​നം
    ഉ​ച്ച​വെ​യി​ല​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മൂ​ന്ന് മാ​സ വി​ല​ക്ക് അ​വ​സാ​നി​ച്ചു
    cancel

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ത്തെ വെ​യി​ല​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തെ വി​ല​ക്ക് അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷം നി​യ​മം പാ​ലി​ച്ച​വ​രു​ടെ നി​ര​ക്ക് 94 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണി​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​മാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​നു​സ​ര​ണ നി​ര​ക്കി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് സൗ​ദി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ​റാ​ജ്ഹി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യ്ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നു​മു​ള്ള ദേ​ശീ​യ കൗ​ൺ​സി​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ജൂ​ൺ 15 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് 12 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന് വ​രെ തു​റ​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​രോ​ധ​നം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കു​റ​യ്ക്കു​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ ദേ​ശീ​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ഒ​ക്യു​പേ​ഷ​ണ​ൽ സേ​ഫ്റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​മെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​കീ​കൃ​ത ന​മ്പ​റാ​യ 19911-ലോ ​സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ൺ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യോ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsworkersworkingSaudi Arabia News
    News Summary - Three-month ban on working in the heat ends
    Similar News
    Next Story
    X