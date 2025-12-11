സിഫ് റബിഅ ടീ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇന്ന് ബി ഡിവിഷനിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ

സിഫ് റബിഅ ടീ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇന്ന് ബി ഡിവിഷനിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾtext_fields
ജിദ്ദ: സൗദി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ ഫോറത്തിെൻറ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജിദ്ദയിൽ നടക്കുന്ന സിഫ് റബിഅ ടീ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ബി ഡിവിഷനിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. വസീറിയയിലുള്ള അൽ താവൂൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 11-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വെൽ കണക്റ്റ് ഐ.ടി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് യൂത്ത് ഇന്ത്യ ക്ലബ്, ഗ്ലോബ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഫ്രൈഡേ എഫ്.സിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടും.
രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇ.എഫ്.എസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് വൈ.സി.സി സാഗൊ എഫ്.സി, ഡേ ബൈ ഡേ മാർക്കറ്റ് യാസ് എഫ്.സിയുമായും മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ എച്ച്.എം.ആർ ജെ.എസ്.സി ഫാൽക്കൺ എഫ്.സി, എഫ്.സി ഖുവൈസയുമായും ഏറ്റുമുട്ടും. കളിച്ച രണ്ടു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച യാസ് എഫ്.സി നിലവിൽ ആറ് പോയിൻറുമായി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. അതേസമയം രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽനിന്നും മൂന്ന് പോയിൻറുകൾ വീതമുള്ള ഫാൽക്കൺ എഫ്.സിക്കും സാഗോ എഫ്.സിക്കും ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ നിർണായകമാണ്.
