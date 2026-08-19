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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 10:44 AM IST

    മൂ​ന്ന്​ മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം​ മൂ​ലം റി​യാ​ദി​ൽ നി​ര്യാ​ത​രാ​യി

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    മൂ​ന്ന്​ മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം​ മൂ​ലം റി​യാ​ദി​ൽ നി​ര്യാ​ത​രാ​യി
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    റ​സാ​ഖ് ദേ​വ​ർ​തൊ​ടി​ക, പ്ര​സാ​ദ്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ

    റി​യാ​ദ്​: മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക്കാ​രാ​യ മൂ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ റി​യാ​ദി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം നി​ര്യാ​ത​രാ​യി. വ​ണ്ടൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ (40), എ​ട​ക്ക​ര വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി റ​സാ​ഖ് ദേ​വ​ർ​തൊ​ടി​ക (54), പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​സാ​ദ് (57) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​രി​ച്ച​ത്. ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തും താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തു​മാ​യി അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    റി​യാ​ദി​ൽ ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്ന വ​ണ്ടൂ​ർ കു​റ്റി​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി അ​യ്യാ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ൽ ഷാ​ജ​ഹാ​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​വ​ശ​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി തു​ട​ർ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വെൻറി​ലേ​റ്റ​റി​​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    പ​രേ​ത​നാ​യ ഹ​ബീ​ബി​െൻറ​യും സു​ഹ്റ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: റി​ൻ​ഷ, മ​ക്ക​ൾ: ഫാ​ത്തി​മ ന​ദ. റി​യാ​ദി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന എ​ട​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി റ​സാ​ഖ് ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്താ​തി​രു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഉ​ട​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ൻ​റും പൊ​ലീ​സും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രേ​ത​നാ​യ കു​ഞ്ഞാ​ല​െൻറ​യും കു​ഞ്ഞി​പ്പാ​ത്തു​വി​െൻറ​യും മ​ക​നാ​ണ്​ റ​സാ​ഖ്. ഭാ​ര്യ: റൈ​ഹാ​ന​ത്ത്. മ​ക്ക​ൾ: മി​ദ്​​ലാ​ജ് (റി​യാ​ദ്), മി​ൻ​ഹാ​ജ്, മു​ഹ്താ​ർ, യാ​സീ​ൻ.

    ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്ന പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ വ​ല​മ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യും നി​ല​വി​ൽ ചെ​റു​ക​ര​യി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ പ്ര​സാ​ദി​നെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്പോ​ൺ​സ​ർ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച് എ​ത്തി​യ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ൻ​റും പൊ​ലീ​സു​മാ​ണ് മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഭാ​ര്യ: ബി​ന്ദു. മ​ക്ക​ൾ: അ​ർ​ജു​ൻ, അ​നി​രു​ദ്ധ്. പി​താ​വി​െൻറ മ​ര​ണ​വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് ദ​മ്മാ​മി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​നി​രു​ദ്ധ് റി​യാ​ദി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം റ​സാ​ഖി​െൻറ​യും പ്ര​സാ​ദി​െൻറ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ശു​മൈ​സി ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഫീ​ഖ് പു​ല്ലൂ​ർ, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റി​യാ​സ് ചി​ങ്ങ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഹാ​ഷിം മൂ​ടാ​ൽ, ഷ​റ​ഫ് തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, ജു​നൈ​ദ് താ​നൂ​ർ, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ചേ​ല​മ്പ്ര, ഷ​ബീ​ർ ക​ള​ത്തി​ൽ, ജു​നൈ​ദ് ഓ​മ​ച്ച​പ്പു​ഴ, ഷം​സു വ​ട​പു​രം, ജാ​ഫ​ർ എ​മാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​രും പ​രേ​ത​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി വ​രു​ന്നു.

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    TAGS:ObitMalappuram
    News Summary - Three Malappuram Natives Die of Heart Attack in Riyadh
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