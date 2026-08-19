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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 9:34 AM IST

    മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​െൻറ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്​ വി​രാ​മം; മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി​ക്ക് കേ​ളി​യു​ടെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

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    മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​െൻറ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്​ വി​രാ​മം; മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി​ക്ക് കേ​ളി​യു​ടെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
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    മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി​ക്ക്​ കേ​ളി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി​ക്ക് കേ​ളി ബ​ത്​​ഹ, ശു​മൈ​സി ഏ​രി​യാ​ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും മ​ർ​ഖ​ബ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. മ​ല​പ്പു​റം പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ പൂ​ന്താ​നം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി 28 വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ൽ​രാ​ജ്​​ഹി ഗ്രൂ​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഫു​ർ​സാ​ൻ ട്രാ​വ​ൽ​സി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ത്ഹ ലൂ​ഹ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഏ​രി​യ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഹു​സൈ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ജി​ത് ഖാ​ൻ ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. സ​ലീം മ​ട​വൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ളി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ്, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യി, ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ്, മ​ധു ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ധ​നു​വ​ച്ച​പു​രം, റ​ഫീ​ഖ് ചാ​ലി​യം, ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി, അ​നി​ൽ അ​റ​ക്ക​ൽ, മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, സി​ജി​ൻ കൂ​വ​ള്ളൂ​ർ, ബി​ജു താ​യ​മ്പ​ത്ത്, ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ശ്രീ​നാ​ഥ്, പ്ര​മോ​ദ്, അ​നീ​ഷ് ജേ​ക്ക​ബ്, ഷൈ​ൻ​ദേ​വ്, മോ​ഹ​ൻ​കു​മാ​ർ, ജ്യോ​തി​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.​ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ത്ഹ, ശു​മൈ​സി ഏ​രി​യാ​ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും മ​ർ​ഖ​ബ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി​യു​ടെ​യും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. മ​ർ​ഖ​ബ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ അ​റ​ക്ക​ൽ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി.

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    TAGS:expatriateSaudi Arabia
    News Summary - Three-Decade Expat Life Ends; Keli Bids Farewell to Mansoor Ali
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