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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘ടൈം സോണുകളിലെ മൂന്നു...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 9:26 AM IST

    ‘ടൈം സോണുകളിലെ മൂന്നു കുട്ടികൾ’ പ്രകാശനം ചെയ്തു

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    ‘ടൈം സോണുകളിലെ മൂന്നു കുട്ടികൾ’ പ്രകാശനം ചെയ്തു
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    എ​ൻ. സ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​െൻറ ആ​ദ്യ പു​സ്ത​കം ‘ടൈം ​സോ​ണു​ക​ളി​ലെ മൂ​ന്നു കു​ട്ടി​ക​ൾ’ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജു​ബൈ​ൽ/​തൃ​ശ്ശൂ​ർ: സൗ​ദി​യി​ലെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​വാ​സി​യും ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ എ​ൻ. സ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​െൻറ ആ​ദ്യ പു​സ്ത​കം ‘ടൈം ​സോ​ണു​ക​ളി​ലെ മൂ​ന്നു കു​ട്ടി​ക​ൾ’ തൃ​ശ്ശൂ​ർ ചേ​റൂ​ർ സാ​ഹി​തി സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യി​ൽ വെ​ച്ച് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ എം.​ഡി. ര​ത്ന​മ്മ​യാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​െൻറ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​യും തൃ​ശ്ശൂ​ർ ശ്രീ ​കേ​ര​ള​വ​ർ​മ്മ കോ​ള​ജി​െൻറ മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലു​മാ​യ ഡോ. ​സ​ര​സ്വ​തി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പു​സ്ത​ക​ത്തിെൻറ ആ​ദ്യ​പ്ര​തി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മാ​യ ലോ​ക​വു​മാ​യു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യ അ​റി​വ​ധി​കാ​ര അ​തി​രു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ചെ​ല്ലു​ന്ന ഒ​രു ആ​ന്ത​രി​ക യാ​ത്ര​യാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​കം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. നോ​റ ബു​ക്‌​സ് പ്ര​സാ​ധ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കൃ​തി​യു​ടെ ക​വ​ർ ഡി​സൈ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എം.​സി. സു​നി​ൽ കു​മാ​റാ​ണ്. ചേ​റൂ​ർ സാ​ഹി​തി സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, നോ​റ ബു​ക്‌​സ് പ്ര​തി​നി​ധി മ​ഞ്ജു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഗ്ര​ന്ഥ​ക​ർ​ത്താ​വാ​യ എ​ൻ. സ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ ന​ട​ത്തി.

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    TAGS:releasedgulfsaudiarabia
    News Summary - 'Three Children in Time Zones' released
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