    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 May 2026 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 7:20 AM IST

    ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി കേ​ളി ‘ജ്വാ​ല 2026’ വ​ര​യ​ര​ങ്ങ്; മെ​ഗാ ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​രം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    കേ​ളി ‘ജ്വാ​ല 2026’ വ​ര​യ​ര​ങ്ങ് മെ​ഗാ ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളും സം​ഘാ​ട​ക​രും 

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി കു​ടും​ബ​വേ​ദി​യു​ടെ ‘ജ്വാ​ല അ​വാ​ർ​ഡ് 2026’​െൻ​റ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ ഡ്രോ​യിം​ഗ് മ​ത്സ​രം ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. അ​ൽ വ​ഫ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​െൻറ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ മ​ലാ​സ് ഷോ​ള ഷോ​പ്പി​ങ്​ മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​യി​ര​ത്തി​ൽ​പ​രം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നാ​ല്​ മു​ത​ൽ ആ​റ്​ വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള ആ​ദ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​യും, ഏ​ഴ്​ മു​ത​ൽ 10 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റം ന​ൽ​കാ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​സ​രം.

    11 മു​ത​ൽ 15 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള മൂ​ന്നാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ‘ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം’ എ​ന്ന ത​ത്സ​മ​യ വി​ഷ​യം ന​ൽ​കി. കു​ടും​ബ​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ചി​ത്ര​ക​ല അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ വി​ജി​ലാ ബി​ജു മ​ത്സ​ര​ത്തി​െൻറ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി. അ​ധ്യാ​പി​ക​യും ആ​ർ​ട്ടി​സ്​​റ്റു​മാ​യ നൂ​റി​യ, ദീ​പ്തി, അ​നു​രാ​ഗ് എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക് കാ​ഷ് പ്രൈ​സും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ന​ൽ​കി.

    കാ​റ്റ​ഗ​റി ഒ​ന്നി​ൻ സ​ജ സ​യ്യി​ദ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, നി​ഥി​ല പ്ര​കാ​ശ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, നി​തി​ക്ഷ ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. കാ​റ്റ​ഗ​റി ര​ണ്ടി​ൽ ഫാ​ത്തി​മ ഷെ​ഹ്റോ​സ് ബ​ക്ഷി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, ഇ​ഫ്രാ ത​ബ​സ്സും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, ഫ​ർ​നാ​സ് ഫാ​ത്തി​മ ഖാ​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. കാ​റ്റ​ഗ​റി മൂ​ന്നി​ൽ റ​യാ​ൻ അ​ലി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, റി​ത്വി​ൻ റീ​ജേ​ഷ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, ഫാ​ത്തി​മ ഹ​നാ​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ശു​ഹൈ​ബ് മ​ല​ക്കാ​ര്‍, ആ​ബി​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന​മേ​ള​യും ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. രോ​ഷ്നി മ​ഹേ​ഷ്‌, നേ​ഹ പു​ഷ്പ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി.​സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, സീ​ബാ കൂ​വോ​ട്, സി​ജി​ന്‍ കൂ​വ​ള്ളൂ​ര്‍, ബി​ജു താ​യ​മ്പ​ത്ത്, സ​തീ​ഷ്‌ കു​മാ​ര്‍ വ​ള​വി​ല്‍, സിം​നേ​ഷ് വ​യ​നാ​ൻ, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദീ​പ രാ​ജ​ൻ, വി.​എ​സ്. സ​ജീ​ന, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗീ​ത ജ​യ​രാ​ജ്, വി.​കെ. ഷ​ഹീ​ബ, ശ്രീ​ഷ സു​കേ​ഷ്, സീ​നാ സെ​ബി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:jwaladrawing competition
    News Summary - Thousands participate in 'Jwala 2026' competition; Mega drawing competition draws attention
