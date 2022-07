cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ജി​ദ്ദ: ടൂ​റി​സം വി​സ​യി​ലെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക്​ ഹ​ജ്ജ്​ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​​ സൗ​ദി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ടൂ​റി​സം വി​സ അ​തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​ക്ക്​ ഹ​ജ്ജ്​ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്താ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​മം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​ജ്ജ്​ സീ​സ​ണി​ൽ ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നും അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ല. ടൂ​റി​സം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക്​ വ​രു​ന്ന​വ​ർ വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്​ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്ക​ണം. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്​ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

Those on tourism visas are not allowed to perform Hajj