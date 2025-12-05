Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    5 Dec 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 9:38 AM IST

    ഗ​ൾ​ഫി​ൽ ഈ ​മാ​സം നി​ര​വ​ധി അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ; മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്കും മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക പ്ര​വാ​ഹം

    ഗ​ൾ​ഫി​ൽ ഈ ​മാ​സം നി​ര​വ​ധി അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ; മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്കും മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക പ്ര​വാ​ഹം
    മ​ക്ക​യി​​െല ഹോ​ട്ടലുകൾ

    മ​ദീ​ന: ഗ​ൾ​ഫി​ലെ മി​ക്ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഡി​സം​ബ​റി​ൽ നി​ര​വ​ധി അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ഗ​ത​മാ​യ​തോ​ടെ മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്കും മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്കും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ര​ു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും വ​ര​വ് വ​ർ​ധി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ ഈ ​മാ​സം യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ദേ​ശീ​യ ദി​ന അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി വ​ന്ന​തോ​ടെ സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ വി​ദേ​ശി​ക​ളും ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​നും മ​ദീ​ന​യി​ലെ പ്ര​വാ​ച​ക പ​ള്ളി​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​മാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി​യി​ൽ വേ​ന​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​ഗ​ത​മാ​യ സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും പു​തി​യ യാ​ത്ര​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​ന്​ ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ക്ക​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലും ഹോ​ട്ട​ൽ വാ​ട​ക​യി​ന​ത്തി​ലും മ​റ്റും വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​യും പ്ര​ക​ട​മാ​യി. ഹോ​ട്ട​ൽ വാ​ട​ക നി​ര​ക്കി​ൽ ന​വം​ബ​റി​ലേ​തു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ 40 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ ഹ​റം പ​രി​സ​ര​ത്തി​ന്​ പു​റ​ത്തു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​നം മു​ത​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​ണ് വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ക്ക​യി​ലെ​യും മ​ദീ​ന​യി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലെ താ​മ​സ നി​ര​ക്ക് 100 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉം​റ​ക്ക് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഡി​സം​ബ​ർ എ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. മാ​സ​ത്തി​െൻറ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    വ​ർ​ഷം തോ​റും ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഉം​റ സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും ഹോ​ട്ട​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ചെ​ല​വു​ക​ളു​ടെ തോ​ത് ഉ​യ​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - This month is a busy month in the Gulf; Tourist flow to Mecca and Medina
