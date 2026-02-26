Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
    26 Feb 2026 7:18 AM IST
    26 Feb 2026 7:18 AM IST

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി സം​ഗ​മം ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്ന്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി സം​ഗ​മം ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്ന്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി സം​ഗ​മം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി സം​ഗ​മം (ടി.​എ​സ്.​എ​സ്) ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ പേ​ൾ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ദ്ദ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.​സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. റ​മ​ദാ​നി​ന്റെ പ​വി​ത്ര​ത​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ, പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കാ​നും നാ​ട്ടി​ലെ നോ​മ്പു​കാ​ല സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ച​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ്നേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ​യും ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യു​ടെ​യും സ​ന്ദേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ പ​രി​പാ​ടി വി​പു​ല​മാ​യ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ് സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.​ടി.​എ​സ്.​എ​സ്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ത​രു​ൺ ര​ത്‌​നാ​ക​ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ഹി​ൻ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, മ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

