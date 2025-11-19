Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    നിയമക്കുരുക്കിലായ മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിനിക്ക് തുണയായി തിരുവനന്തപുരം കൂട്ടായ്മ

    നി​യ​മ​ക്കുരു​ക്കി​ലായ മ​ല​യി​ൻ​കീ​ഴ് സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക്ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സ​ഹാ​യം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ര​വി കാ​ര​ക്കോ​ണം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ നി​യ​മ​കു​രു​ക്കി​ലാ​യ മ​ല​യി​ൻ​കീ​ഴ് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ യു​വ​തി​ക്ക് റി​യാ​ദി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ (ട്രി​വ) തു​ണ​യാ​യി. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ പോ​ലും പ​ണ​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന യു​വ​തി​ക്ക് വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റും യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​വു​മാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    റി​യാ​ദി​ലെ സു​ലൈ​യി​ലെ ഒ​രു ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക്​ ചേ​രാ​നെ​ത്തി​യ യു​വ​തി സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് അ​വി​ടേ​ക്ക്​ മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ​ഴ​യ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ഫൈ​ന​ൽ എ​ക്സി​റ്റ് അ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. അ​തോ​ടെ ജോ​ലി​യി​ൽ തു​ട​രാ​നോ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് മാ​റ്റാ​നോ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ്​ വി​വി​ധ ആ​ളു​ക​ൾ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും, എ​ക്സി​റ്റ് വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ഒ​ന്നി​നും ക​ഴി​യാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി. ഇ​തോ​ടെ യു​വ​തി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ഈ ​വി​വ​രം അ​സ്​​ലം പാ​ല​ത്ത് ട്രി​വ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ ക​ല്ല​റ​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ഷ​യം ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ട്രി​വ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ട്രി​വ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ര​വി കാ​ര​ക്കോ​ണം യു​വ​തി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​വും ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ലാ​ൽ സു​ഗ​ത​കു​മാ​ർ, സ​ഹി​ൻ ഷാ, ​സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റി​ന്​ പു​റ​മെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള അ​ത്യാ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റി.

    TAGS: community legal trouble Thiruvananthapuram
    News Summary - Thiruvananthapuram community comes to the aid of a Malayinkeezhu native who is in legal trouble
    X